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30 تشرين الأول 2022 - 15:51
30/10/2022 15:51:58
ميقاتي لـ"#صوت_الناس": وجدت أن لا مصلحة في تأليف حكومة جديدة في الأيام المتبقية لتصريف الأعمال والأفضل أن أكمل في الحكومة الحالية كتصريف أعمال لأن لا شيء سيتغير
ميقاتي لـ"#صوت_الناس": وجدت أن لا مصلحة في تأليف حكومة جديدة في الأيام المتبقية لتصريف الأعمال والأفضل أن أكمل في الحكومة الحالية كتصريف أعمال لأن لا شيء سيتغير
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