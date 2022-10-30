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30 تشرين الأول 2022 - 15:51
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ميقاتي لـ"#صوت_الناس": وجدت أن لا مصلحة في تأليف حكومة جديدة في الأيام المتبقية لتصريف الأعمال والأفضل أن أكمل في الحكومة الحالية كتصريف أعمال لأن لا شيء سيتغير

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ميقاتي لـ&quot;#صوت_الناس&quot;: وجدت أن لا مصلحة في تأليف حكومة جديدة في الأيام المتبقية لتصريف الأعمال والأفضل أن أكمل في الحكومة الحالية كتصريف أعمال لأن لا شيء سيتغير
Lebanon News
 
 
 
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