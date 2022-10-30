ميقاتي لـ"#صوت_الناس": وجدت أن لا مصلحة في تأليف حكومة جديدة في الأيام المتبقية لتصريف الأعمال والأفضل أن أكمل في الحكومة الحالية كتصريف أعمال لأن لا شيء سيتغير