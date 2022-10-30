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30 تشرين الأول 2022 - 15:52
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ميقاتي لـ"#صوت_الناس": لن أدعو إلى جلسة مجلس وزراء إلا إذا كان هناك ما يدعو إلى ذلك أي في حالات خاصة والوزراء يستكملون عملهم في وزاراتهم

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ميقاتي لـ&quot;#صوت_الناس&quot;: لن أدعو إلى جلسة مجلس وزراء إلا إذا كان هناك ما يدعو إلى ذلك أي في حالات خاصة والوزراء يستكملون عملهم في وزاراتهم
Lebanon News
 
 
 
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