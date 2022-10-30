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30 تشرين الأول 2022 - 15:52
30/10/2022 15:52:50
ميقاتي لـ"#صوت_الناس": لن أدعو إلى جلسة مجلس وزراء إلا إذا كان هناك ما يدعو إلى ذلك أي في حالات خاصة والوزراء يستكملون عملهم في وزاراتهم
ميقاتي لـ"#صوت_الناس": لن أدعو إلى جلسة مجلس وزراء إلا إذا كان هناك ما يدعو إلى ذلك أي في حالات خاصة والوزراء يستكملون عملهم في وزاراتهم
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