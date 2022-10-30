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30 تشرين الأول 2022 - 16:00
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ميقاتي لـ"#صوت_الناس": كنت أنسّق مع صاحب الغبطة منذ فترة وما أتيت لأخذ مكان أحد ولست بغاية استفزاز أحد

ميقاتي لـ"#صوت_الناس": كنت أنسّق مع صاحب الغبطة منذ فترة وما أتيت لأخذ مكان أحد ولست بغاية استفزاز أحد Lebanon, news ,lbci ,أخبار الناس,quot,ميقاتي,
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ميقاتي لـ&quot;#صوت_الناس&quot;: كنت أنسّق مع صاحب الغبطة منذ فترة وما أتيت لأخذ مكان أحد ولست بغاية استفزاز أحد
Lebanon News
 
 
 
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