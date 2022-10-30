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30 تشرين الأول 2022 - 16:00
30/10/2022 16:00:16
ميقاتي لـ"#صوت_الناس": كنت أنسّق مع صاحب الغبطة منذ فترة وما أتيت لأخذ مكان أحد ولست بغاية استفزاز أحد
ميقاتي لـ"#صوت_الناس": كنت أنسّق مع صاحب الغبطة منذ فترة وما أتيت لأخذ مكان أحد ولست بغاية استفزاز أحد
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LBCI News Lebanon
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