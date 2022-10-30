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30 تشرين الأول 2022 - 16:03
30/10/2022 16:03:14
مروان حماده لـ"#صوت_الناس": عهد الرئيس عون إنتهى ونريد أن ينتهي عهد الحكومة لكن من دون أن ننتقل إلى الفوضى ولذلك "تفضلوا لننتخب رئيسًا" واسمعوا من البطريرك وخذوا القليل من الحكمة من الكنيسة والراعي
مروان حماده لـ"#صوت_الناس": عهد الرئيس عون إنتهى ونريد أن ينتهي عهد الحكومة لكن من دون أن ننتقل إلى الفوضى ولذلك "تفضلوا لننتخب رئيسًا" واسمعوا من البطريرك وخذوا القليل من الحكمة من الكنيسة والراعي
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