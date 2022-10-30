مروان حماده لـ"#صوت_الناس": عهد الرئيس عون إنتهى ونريد أن ينتهي عهد الحكومة لكن من دون أن ننتقل إلى الفوضى ولذلك "تفضلوا لننتخب رئيسًا" واسمعوا من البطريرك وخذوا القليل من الحكمة من الكنيسة والراعي