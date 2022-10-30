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30 تشرين الأول 2022 - 16:03
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مروان حماده لـ"#صوت_الناس": عهد الرئيس عون إنتهى ونريد أن ينتهي عهد الحكومة لكن من دون أن ننتقل إلى الفوضى ولذلك "تفضلوا لننتخب رئيسًا" واسمعوا من البطريرك وخذوا القليل من الحكمة من الكنيسة والراعي

مروان حماده لـ"#صوت_الناس": عهد الرئيس عون إنتهى ونريد أن ينتهي عهد الحكومة لكن من دون أن ننتقل إلى الفوضى ولذلك "تفضلوا لننتخب رئيسًا" واسمعوا من البطريرك وخذوا القليل من الحكمة من الكنيسة والراعي Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,حماده,مروان,
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مروان حماده لـ&quot;#صوت_الناس&quot;: عهد الرئيس عون إنتهى ونريد أن ينتهي عهد الحكومة لكن من دون أن ننتقل إلى الفوضى ولذلك &quot;تفضلوا لننتخب رئيسًا&quot; واسمعوا من البطريرك وخذوا القليل من الحكمة من الكنيسة والراعي
Lebanon News
 
 
 
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