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30 تشرين الأول 2022 - 16:06
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قاسم هاشم لـ"#صوت_الناس": أنور خليل عبر عن رأيه لناحية إنتخاب قائد الجيش لكن هذا ليس رأي كتلة التنمية والتحرير وليس لدينا إسمًا معينًا ونحن تواقون للتوافق

قاسم هاشم لـ"#صوت_الناس": أنور خليل عبر عن رأيه لناحية إنتخاب قائد الجيش لكن هذا ليس رأي كتلة التنمية والتحرير وليس لدينا إسمًا معينًا ونحن تواقون للتوافق Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,هاشم,قاسم,
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قاسم هاشم لـ&quot;#صوت_الناس&quot;: أنور خليل عبر عن رأيه لناحية إنتخاب قائد الجيش لكن هذا ليس رأي كتلة التنمية والتحرير وليس لدينا إسمًا معينًا ونحن تواقون للتوافق
Lebanon News
 
 
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