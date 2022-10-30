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30 تشرين الأول 2022 - 16:13
30/10/2022 16:13:26
جعجع لـ"سكاي نيوز عربية": النائب ميشال معوض كان ضد القوات اللبنانية في الإنتخابات وهو ليس في عداد كتلتها إلا أن مطالبة غالبية المعارضة به دفعت بنا لتسميته
جعجع لـ"سكاي نيوز عربية": النائب ميشال معوض كان ضد القوات اللبنانية في الإنتخابات وهو ليس في عداد كتلتها إلا أن مطالبة غالبية المعارضة به دفعت بنا لتسميته
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