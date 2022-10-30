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30 تشرين الأول 2022 - 16:13
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جعجع لـ"سكاي نيوز عربية": النائب ميشال معوض كان ضد القوات اللبنانية في الإنتخابات وهو ليس في عداد كتلتها إلا أن مطالبة غالبية المعارضة به دفعت بنا لتسميته

جعجع لـ"سكاي نيوز عربية": النائب ميشال معوض كان ضد القوات اللبنانية في الإنتخابات وهو ليس في عداد كتلتها إلا أن مطالبة غالبية المعارضة به دفعت بنا لتسميته Lebanon, news ,lbci ,أخبار نيوز,سكاي,quot,جعجع,
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جعجع لـ&quot;سكاي نيوز عربية&quot;: النائب ميشال معوض كان ضد القوات اللبنانية في الإنتخابات وهو ليس في عداد كتلتها إلا أن مطالبة غالبية المعارضة به دفعت بنا لتسميته
Lebanon News
 
 
 
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