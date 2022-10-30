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30 تشرين الأول 2022 - 16:20
30/10/2022 16:20:28
مروان حمادة لـ"#صوت_الناس": وليد جنبلاط لم يرفض أبدًا الحوار الذي طرحه بري والكتلة أبلغت ان النائب تيمور جنبلاط ممكن أن يمثلها في هذا الحوار
مروان حمادة لـ"#صوت_الناس": وليد جنبلاط لم يرفض أبدًا الحوار الذي طرحه بري والكتلة أبلغت ان النائب تيمور جنبلاط ممكن أن يمثلها في هذا الحوار
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