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06 تشرين الثاني 2022 - 15:47
06/11/2022 15:47:34
بو صعب لـ"#الأحد_مع_ماريو": سأصوت لمرشح ولم أحسم أمري بعد بالنسبة للإسم لكنني لن أصوت بورقة بيضاء وهذا أمر ناقشناه في تكتل لبنان القوي
بو صعب لـ"#الأحد_مع_ماريو": سأصوت لمرشح ولم أحسم أمري بعد بالنسبة للإسم لكنني لن أصوت بورقة بيضاء وهذا أمر ناقشناه في تكتل لبنان القوي
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