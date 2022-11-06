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06 تشرين الثاني 2022 - 15:47
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بو صعب لـ"#الأحد_مع_ماريو": سأصوت لمرشح ولم أحسم أمري بعد بالنسبة للإسم لكنني لن أصوت بورقة بيضاء وهذا أمر ناقشناه في تكتل لبنان القوي

بو صعب لـ"#الأحد_مع_ماريو": سأصوت لمرشح ولم أحسم أمري بعد بالنسبة للإسم لكنني لن أصوت بورقة بيضاء وهذا أمر ناقشناه في تكتل لبنان القوي Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,
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بو صعب لـ&quot;#الأحد_مع_ماريو&quot;: سأصوت لمرشح ولم أحسم أمري بعد بالنسبة للإسم لكنني لن أصوت بورقة بيضاء وهذا أمر ناقشناه في تكتل لبنان القوي
Lebanon News
 
 
 
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