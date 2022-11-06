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06 تشرين الثاني 2022 - 16:25
06/11/2022 16:25:19
عماد الحوت لـ"#الأحد_مع_ماريو": غالبًا لن أصوت الخميس بورقة بيضاء وأنا لست مع الرئيس التسووي بل مع رئيس وفاقي قادر على التوفيق بين الجميع
عماد الحوت لـ"#الأحد_مع_ماريو": غالبًا لن أصوت الخميس بورقة بيضاء وأنا لست مع الرئيس التسووي بل مع رئيس وفاقي قادر على التوفيق بين الجميع
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