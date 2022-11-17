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17 تشرين الثاني 2022 - 05:56
17/11/2022 05:56:42
انتهاء الدورة الأولى من انتخاب رئيس للجمهورية وحصول ميشال معوّض على 43 صوتاً مقابل 46 ورقة بيضاء و7 أصوات لعصام خليفة و9 للـ"لبنان الجديد" و3 لزياد بارود وصوت لسليمان فرنجية وصوت لميشال ضاهر وورقتين ملغاتين
انتهاء الدورة الأولى من انتخاب رئيس للجمهورية وحصول ميشال معوّض على 43 صوتاً مقابل 46 ورقة بيضاء و7 أصوات لعصام خليفة و9 للـ"لبنان الجديد" و3 لزياد بارود وصوت لسليمان فرنجية وصوت لميشال ضاهر وورقتين ملغاتين
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LBCI News Lebanon
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