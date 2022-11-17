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17 تشرين الثاني 2022 - 05:56
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انتهاء الدورة الأولى من انتخاب رئيس للجمهورية وحصول ميشال معوّض على 43 صوتاً مقابل 46 ورقة بيضاء و7 أصوات لعصام خليفة و9 للـ"لبنان الجديد" و3 لزياد بارود وصوت لسليمان فرنجية وصوت لميشال ضاهر وورقتين ملغاتين

انتهاء الدورة الأولى من انتخاب رئيس للجمهورية وحصول ميشال معوّض على 43 صوتاً مقابل 46 ورقة بيضاء و7 أصوات لعصام خليفة و9 للـ"لبنان الجديد" و3 لزياد بارود وصوت لسليمان فرنجية وصوت لميشال ضاهر وورقتين ملغاتين Lebanon, news ,lbci ,أخبار انتخاب,الدورة,انتهاء,
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انتهاء الدورة الأولى من انتخاب رئيس للجمهورية وحصول ميشال معوّض على 43 صوتاً مقابل 46 ورقة بيضاء و7 أصوات لعصام خليفة و9 للـ&quot;لبنان الجديد&quot; و3 لزياد بارود وصوت لسليمان فرنجية وصوت لميشال ضاهر وورقتين ملغاتين
Lebanon News
 
 
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