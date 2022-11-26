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26 تشرين الثاني 2022 - 07:35
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معلومات للـLBCI: زيارة باسيل الى قطر جاءت بدعوة رسمية لمتابعة كأس العالم في حضور ضيوف سياسيين أجانب من دول عدة ولإستكمال المحادثات السياسية التي أجراها في زيارته السابقة وستكون له مجموعة من الإجتماعات السياسية

معلومات للـLBCI: زيارة باسيل الى قطر جاءت بدعوة رسمية لمتابعة كأس العالم في حضور ضيوف سياسيين أجانب من دول عدة ولإستكمال المحادثات السياسية التي أجراها في زيارته السابقة وستكون له مجموعة من الإجتماعات السياسية Lebanon, news ,lbci ,أخبار باسيل,زيارة,للـLBCI,معلومات,
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معلومات للـLBCI: زيارة باسيل الى قطر جاءت بدعوة رسمية لمتابعة كأس العالم في حضور ضيوف سياسيين أجانب من دول عدة ولإستكمال المحادثات السياسية التي أجراها في زيارته السابقة وستكون له مجموعة من الإجتماعات السياسية
Lebanon News
 
 
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