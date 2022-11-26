آخر الأخبار
26 تشرين الثاني 2022 - 07:35
26/11/2022 07:35:15
معلومات للـLBCI: زيارة باسيل الى قطر جاءت بدعوة رسمية لمتابعة كأس العالم في حضور ضيوف سياسيين أجانب من دول عدة ولإستكمال المحادثات السياسية التي أجراها في زيارته السابقة وستكون له مجموعة من الإجتماعات السياسية
معلومات للـLBCI: زيارة باسيل الى قطر جاءت بدعوة رسمية لمتابعة كأس العالم في حضور ضيوف سياسيين أجانب من دول عدة ولإستكمال المحادثات السياسية التي أجراها في زيارته السابقة وستكون له مجموعة من الإجتماعات السياسية
Lebanon, news ,lbci ,أخبار باسيل,زيارة,للـLBCI,معلومات,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً