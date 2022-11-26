معلومات للـLBCI: زيارة باسيل الى قطر جاءت بدعوة رسمية لمتابعة كأس العالم في حضور ضيوف سياسيين أجانب من دول عدة ولإستكمال المحادثات السياسية التي أجراها في زيارته السابقة وستكون له مجموعة من الإجتماعات السياسية