اقتصاد
29 تشرين الثاني 2022 - 04:39
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قرار جديد لمصرف لبنان حول التعميم 161.. ماذا جاء فيه؟

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قرار جديد لمصرف لبنان حول التعميم 161.. ماذا جاء فيه؟
Lebanon News
أصدر مصرف لبنان تعميماً جديداً  قضى بتمديد العمل بالتعميم 161 حتى نهاية شهر كانون الأول 2022.

ولمن لا يذكر مضمون التعميم 161 فهو يتيح لمصرف لبنان تزويد المصارف بالدولار الأميركي النقدي على أساس سعر الصرف المعلن، بشكل يومي، لليرة اللبنانية تجاه الدولار، حسب عمليات التداول المنفذة على المنصة الإلكترونية لعمليات الصرافة Sayrafa في اليوم السابق، وذلك ضمن المبلغ المتبقي من السقف المحدّد لكل مصرف للشهر الجاري.
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ويفرض التعميم 161 على المصارف أن تقوم بدفع كامل المبالغ أوراقاً نقدية (Banknotes) بالدولار الأميركي لعملائها بالسعر المشار إليه على منصة صيرفة، بدلاً من تسديد المبالغ التي تعود لهم بالليرة اللبنانية، والناتجة عن إجراء سحوبات أو عمليات نقداً من الحسابات أو من المستحقات العائدة لهم، وفقاً للحدود المعتمدة لتنفيذ العمليات لدى المصرف المعني.

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