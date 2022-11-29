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29 تشرين الثاني 2022 - 16:00
29/11/2022 16:00:51
إبراهيم كنعان لـ"حوار المرحلة": لم أسمع باسيل أبداً يقول إنه يريد أن يكون رئيساً وهو يقول إنه اليوم غير ساعٍ للرئاسة وأنا ضد الورقة البيضاء لكنني ضد الترشيح الشكلي وأدعو لحركة سياسية تحدث خرقاً
إبراهيم كنعان لـ"حوار المرحلة": لم أسمع باسيل أبداً يقول إنه يريد أن يكون رئيساً وهو يقول إنه اليوم غير ساعٍ للرئاسة وأنا ضد الورقة البيضاء لكنني ضد الترشيح الشكلي وأدعو لحركة سياسية تحدث خرقاً
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LBCI News Lebanon
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