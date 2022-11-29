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29 تشرين الثاني 2022 - 16:04
29/11/2022 16:04:59
كنعان لـ"حوار المرحلة": المواقف التي طرحها باسيل واضحة بالنسبة لترشيح فرنجية ومعوض صديق لكن لا يستطيع أن يحرز خرقا في المشهد العام والاجتماعات التي شاركت بها لم نبحث فيها بترشيح قائد الجيش والجميع يعلم علاقتنا به
كنعان لـ"حوار المرحلة": المواقف التي طرحها باسيل واضحة بالنسبة لترشيح فرنجية ومعوض صديق لكن لا يستطيع أن يحرز خرقا في المشهد العام والاجتماعات التي شاركت بها لم نبحث فيها بترشيح قائد الجيش والجميع يعلم علاقتنا به
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LBCI News Lebanon
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