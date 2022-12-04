نصار أبلغ ميقاتي بعدم حضوره جلسة الحكومة: المرحلة الحالية تتطلّب المزيد من الوعي والحرص على الإستقرار

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كشف وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار أنه أبلغ رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بعدم حضوره جلسة الحكومة يوم غد الاثنين مع يقينه بحرص ميقاتي على الإستقرار وإدارة المرحلة بحكمته ووعيه وحسّه الوطني، معتبرا أنّ المرحلة الحالية في البلاد تتطلّب المزيد من الوعي والحرص على الإستقرار السياسي والأمني.وأشار نصار في بيان إلى أنه لطالما نادى من خلال إطلالاته الإعلامية والمناسبات التي شارك فيها بضرورة تأمين هذا الإستقرار الذي يساهم بدوره في استقرار القطاع السياحي وفي ازدهاره وحمايته من أيّة خضّات تهدّد استمراريته، وتنعكس بدورها سلباً على الإقتصاد الوطني.وطالب وزير السياحة بتضافر جهود جميع الأفرقاء اللبنانيين وتعاونهم للخروج من الازمات ولإنجاح الموسم السياحي الشتوي في لبنان، والذي أطلقوا حملتهم السياحية "عيدا عالشتوية" لهذه الغاية، متمنياً للبنان واللبنانيين وللمغتربين والسّياح الذين ننتظر توافدهم بالآلاف في الأيام والأسابيع المقبلة موسماً ناجحاً وآمناً.