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04 كانون الأول 2022 - 16:23
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وزير الصحة لـ "الاحد مع ماريو": المادة القانونية تقول اننا بحاجة لمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بشأن مستحقات المستشفيات والتمويل لـ 3 اشهر لشراء ادولة الامراض السرطانية والمستعصية فليخبرنا اذا من لا يحضر جلسة الغد غدا كيف نحلّ هذا الامر؟

وزير الصحة لـ "الاحد مع ماريو": المادة القانونية تقول اننا بحاجة لمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بشأن مستحقات المستشفيات والتمويل لـ 3 اشهر لشراء ادولة الامراض السرطانية والمستعصية فليخبرنا اذا من لا يحضر جلسة الغد غدا كيف نحلّ هذا الامر؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار الاحد,quot,الصحة,وزير,
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وزير الصحة لـ &quot;الاحد مع ماريو&quot;: المادة القانونية تقول اننا بحاجة لمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بشأن مستحقات المستشفيات والتمويل لـ 3 اشهر لشراء ادولة الامراض السرطانية والمستعصية فليخبرنا اذا من لا يحضر جلسة الغد غدا كيف نحلّ هذا الامر؟
Lebanon News
 
 
 
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