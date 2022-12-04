وزير الصحة لـ "الاحد مع ماريو": المادة القانونية تقول اننا بحاجة لمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بشأن مستحقات المستشفيات والتمويل لـ 3 اشهر لشراء ادولة الامراض السرطانية والمستعصية فليخبرنا اذا من لا يحضر جلسة الغد غدا كيف نحلّ هذا الامر؟