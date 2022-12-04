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04 كانون الأول 2022 - 16:23
04/12/2022 16:23:12
وزير الصحة لـ "الاحد مع ماريو": المادة القانونية تقول اننا بحاجة لمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بشأن مستحقات المستشفيات والتمويل لـ 3 اشهر لشراء ادولة الامراض السرطانية والمستعصية فليخبرنا اذا من لا يحضر جلسة الغد غدا كيف نحلّ هذا الامر؟
وزير الصحة لـ "الاحد مع ماريو": المادة القانونية تقول اننا بحاجة لمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بشأن مستحقات المستشفيات والتمويل لـ 3 اشهر لشراء ادولة الامراض السرطانية والمستعصية فليخبرنا اذا من لا يحضر جلسة الغد غدا كيف نحلّ هذا الامر؟
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