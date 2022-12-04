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04 كانون الأول 2022 - 16:24
04/12/2022 16:24:17
وزير الصحة فراس الابيض لـ "الاحد مع ماريو": احد البنود على جدول اعمال مجلس الوزراء غدا هو قرض البنك الدولي الذي يحتاج الى مرسوم ابرام وكنا سنستخدم جزءا منه للدفع للمستشفيات
وزير الصحة فراس الابيض لـ "الاحد مع ماريو": احد البنود على جدول اعمال مجلس الوزراء غدا هو قرض البنك الدولي الذي يحتاج الى مرسوم ابرام وكنا سنستخدم جزءا منه للدفع للمستشفيات
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LBCI News Lebanon
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