وزير الصحة فراس الابيض لـ "الاحد مع ماريو": احد البنود على جدول اعمال مجلس الوزراء غدا هو قرض البنك الدولي الذي يحتاج الى مرسوم ابرام وكنا سنستخدم جزءا منه للدفع للمستشفيات