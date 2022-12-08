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08 كانون الأول 2022 - 05:43
08/12/2022 05:43:27
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية: 39 ميشال معوض و39 ورقة بيضاء و9 لبنان الجديد و5 عصام خليفة و4 ملغاة و3 بدري ضاهر و1 زياد بارود و1صلاح حنين و1 لأجل لبنان و1 التوافق و1فوزي أبو ملهب و1معوض بدري ضاهر
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية: 39 ميشال معوض و39 ورقة بيضاء و9 لبنان الجديد و5 عصام خليفة و4 ملغاة و3 بدري ضاهر و1 زياد بارود و1صلاح حنين و1 لأجل لبنان و1 التوافق و1فوزي أبو ملهب و1معوض بدري ضاهر
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LBCI News Lebanon
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