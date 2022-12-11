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11 كانون الأول 2022 - 15:47
11/12/2022 15:47:25
باسيل لـ"الاحد مع ماريو": في موضوع انعقاد جلسة الحكومة وتحديداً هذه المرّة لم يحصل اتّفاق مباشر مع نصرالله ولشخصه مكانة خاصة عندي وقصدت بالـ"صادقين" حزب الله وليس نصرالله وتفاهم ما مخايل على المحك
باسيل لـ"الاحد مع ماريو": في موضوع انعقاد جلسة الحكومة وتحديداً هذه المرّة لم يحصل اتّفاق مباشر مع نصرالله ولشخصه مكانة خاصة عندي وقصدت بالـ"صادقين" حزب الله وليس نصرالله وتفاهم ما مخايل على المحك
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