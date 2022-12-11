باسيل لـ"الاحد مع ماريو": في موضوع انعقاد جلسة الحكومة وتحديداً هذه المرّة لم يحصل اتّفاق مباشر مع نصرالله ولشخصه مكانة خاصة عندي وقصدت بالـ"صادقين" حزب الله وليس نصرالله وتفاهم ما مخايل على المحك