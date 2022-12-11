آخر الأخبار
11 كانون الأول 2022 - 15:47
Back

باسيل لـ"الاحد مع ماريو": في موضوع انعقاد جلسة الحكومة وتحديداً هذه المرّة لم يحصل اتّفاق مباشر مع نصرالله ولشخصه مكانة خاصة عندي وقصدت بالـ"صادقين" حزب الله وليس نصرالله وتفاهم ما مخايل على المحك

باسيل لـ"الاحد مع ماريو": في موضوع انعقاد جلسة الحكومة وتحديداً هذه المرّة لم يحصل اتّفاق مباشر مع نصرالله ولشخصه مكانة خاصة عندي وقصدت بالـ"صادقين" حزب الله وليس نصرالله وتفاهم ما مخايل على المحك Lebanon, news ,lbci ,أخبار الاحد,quot,باسيل,
episodes
باسيل لـ&quot;الاحد مع ماريو&quot;: في موضوع انعقاد جلسة الحكومة وتحديداً هذه المرّة لم يحصل اتّفاق مباشر مع نصرالله ولشخصه مكانة خاصة عندي وقصدت بالـ&quot;صادقين&quot; حزب الله وليس نصرالله وتفاهم ما مخايل على المحك
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان

الإعلان
إقرأ أيضاً