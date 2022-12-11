باسيل لـ"الاحد مع ماريو": حزب الله ينطلق من أنه يريد رئيسا يحمي المقاومة وأن هناك جبران باسيل وسليمان فرنجية وأنا لست مرشحا فبقي فرنجية والحزب حاول إقناعي لماذا فرنجية وانا لم أقتنع