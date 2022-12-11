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11 كانون الأول 2022 - 15:57
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باسيل لـ"الاحد مع ماريو": حزب الله ينطلق من أنه يريد رئيسا يحمي المقاومة وأن هناك جبران باسيل وسليمان فرنجية وأنا لست مرشحا فبقي فرنجية والحزب حاول إقناعي لماذا فرنجية وانا لم أقتنع

باسيل لـ"الاحد مع ماريو": حزب الله ينطلق من أنه يريد رئيسا يحمي المقاومة وأن هناك جبران باسيل وسليمان فرنجية وأنا لست مرشحا فبقي فرنجية والحزب حاول إقناعي لماذا فرنجية وانا لم أقتنع Lebanon, news ,lbci ,أخبار الاحد,quot,باسيل,
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باسيل لـ&quot;الاحد مع ماريو&quot;: حزب الله ينطلق من أنه يريد رئيسا يحمي المقاومة وأن هناك جبران باسيل وسليمان فرنجية وأنا لست مرشحا فبقي فرنجية والحزب حاول إقناعي لماذا فرنجية وانا لم أقتنع
Lebanon News
 
 
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