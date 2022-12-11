باسيل لـ"الاحد مع ماريو": لتجنب الفراغ الرئاسي لا يمكن أي طرف أن يخضع لرأي الآخرين وحزب الله لا يذهب إلى هذا المكان ولا يمكن لاحد أن يفرض علينا اسما ونرفض التسوية الخارجية وهناك معادلة اما سليمان فرنجية واما جوزيف عون