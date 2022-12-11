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11 كانون الأول 2022 - 16:03
11/12/2022 16:03:07
باسيل لـ"الاحد مع ماريو": لتجنب الفراغ الرئاسي لا يمكن أي طرف أن يخضع لرأي الآخرين وحزب الله لا يذهب إلى هذا المكان ولا يمكن لاحد أن يفرض علينا اسما ونرفض التسوية الخارجية وهناك معادلة اما سليمان فرنجية واما جوزيف عون
باسيل لـ"الاحد مع ماريو": لتجنب الفراغ الرئاسي لا يمكن أي طرف أن يخضع لرأي الآخرين وحزب الله لا يذهب إلى هذا المكان ولا يمكن لاحد أن يفرض علينا اسما ونرفض التسوية الخارجية وهناك معادلة اما سليمان فرنجية واما جوزيف عون
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LBCI News Lebanon
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