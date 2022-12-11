آخر الأخبار
11 كانون الأول 2022 - 16:03
Back

باسيل لـ"الاحد مع ماريو": لتجنب الفراغ الرئاسي لا يمكن أي طرف أن يخضع لرأي الآخرين وحزب الله لا يذهب إلى هذا المكان ولا يمكن لاحد أن يفرض علينا اسما ونرفض التسوية الخارجية وهناك معادلة اما سليمان فرنجية واما جوزيف عون

باسيل لـ"الاحد مع ماريو": لتجنب الفراغ الرئاسي لا يمكن أي طرف أن يخضع لرأي الآخرين وحزب الله لا يذهب إلى هذا المكان ولا يمكن لاحد أن يفرض علينا اسما ونرفض التسوية الخارجية وهناك معادلة اما سليمان فرنجية واما جوزيف عون Lebanon, news ,lbci ,أخبار الاحد,quot,باسيل,
episodes
باسيل لـ&quot;الاحد مع ماريو&quot;: لتجنب الفراغ الرئاسي لا يمكن أي طرف أن يخضع لرأي الآخرين وحزب الله لا يذهب إلى هذا المكان ولا يمكن لاحد أن يفرض علينا اسما ونرفض التسوية الخارجية وهناك معادلة اما سليمان فرنجية واما جوزيف عون
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان

الإعلان
إقرأ أيضاً