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11 كانون الأول 2022 - 16:08
11/12/2022 16:08:23
باسيل لـ"الاحد مع ماريو": لا نوافق على قاعدة "اختيار رئيس يحمي المقاومة" فالمقاومة جزء من المشروع ويجب حمايتها لحماية الدولة ونريد رئيسا يحمي الدولة ويحمي الشراكة في الدولة ويحمي المقاومة
باسيل لـ"الاحد مع ماريو": لا نوافق على قاعدة "اختيار رئيس يحمي المقاومة" فالمقاومة جزء من المشروع ويجب حمايتها لحماية الدولة ونريد رئيسا يحمي الدولة ويحمي الشراكة في الدولة ويحمي المقاومة
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LBCI News Lebanon
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