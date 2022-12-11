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11 كانون الأول 2022 - 16:08
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باسيل لـ"الاحد مع ماريو": لا نوافق على قاعدة "اختيار رئيس يحمي المقاومة" فالمقاومة جزء من المشروع ويجب حمايتها لحماية الدولة ونريد رئيسا يحمي الدولة ويحمي الشراكة في الدولة ويحمي المقاومة

باسيل لـ"الاحد مع ماريو": لا نوافق على قاعدة "اختيار رئيس يحمي المقاومة" فالمقاومة جزء من المشروع ويجب حمايتها لحماية الدولة ونريد رئيسا يحمي الدولة ويحمي الشراكة في الدولة ويحمي المقاومة Lebanon, news ,lbci ,أخبار الاحد,quot,باسيل,
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باسيل لـ&quot;الاحد مع ماريو&quot;: لا نوافق على قاعدة &quot;اختيار رئيس يحمي المقاومة&quot; فالمقاومة جزء من المشروع ويجب حمايتها لحماية الدولة ونريد رئيسا يحمي الدولة ويحمي الشراكة في الدولة ويحمي المقاومة
Lebanon News
 
 
 
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