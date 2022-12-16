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16 كانون الأول 2022 - 04:41
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ميقاتي: شدّدت خلال اللقاء بقائد اليونيفل على التعاون الكامل بين القوات الدولية والجيش اللبناني كما أكّدت ان التحقيقات مستمرّة وسيكون هناك محاسبة كاملة ولكل شخص عقابه

ميقاتي: شدّدت خلال اللقاء بقائد اليونيفل على التعاون الكامل بين القوات الدولية والجيش اللبناني كما أكّدت ان التحقيقات مستمرّة وسيكون هناك محاسبة كاملة ولكل شخص عقابه Lebanon, news ,lbci ,أخبار بقائد,اللقاء,خلال,شدّدت,ميقاتي,
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ميقاتي: شدّدت خلال اللقاء بقائد اليونيفل على التعاون الكامل بين القوات الدولية والجيش اللبناني كما أكّدت ان التحقيقات مستمرّة وسيكون هناك محاسبة كاملة ولكل شخص عقابه
Lebanon News
 
 
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