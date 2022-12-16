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16 كانون الأول 2022 - 04:41
16/12/2022 04:41:56
ميقاتي: شدّدت خلال اللقاء بقائد اليونيفل على التعاون الكامل بين القوات الدولية والجيش اللبناني كما أكّدت ان التحقيقات مستمرّة وسيكون هناك محاسبة كاملة ولكل شخص عقابه
ميقاتي: شدّدت خلال اللقاء بقائد اليونيفل على التعاون الكامل بين القوات الدولية والجيش اللبناني كما أكّدت ان التحقيقات مستمرّة وسيكون هناك محاسبة كاملة ولكل شخص عقابه
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LBCI News Lebanon
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