أخبار لبنان
21 كانون الأول 2022 - 06:39
21/12/2022 06:39:56
ارتفاع اسعار المحروقات..
إليكم أسعار المحروقات لليوم 21-12-2022
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LBCI News Lebanon
ارتفع اليوم، سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 20000 ليرة والمازوت 21000 ليرة والغاز 13000 ليرة.
وأصبحت الاسعار كالاتي:
البنزين 95 أوكتان: 755000 ليرة
البنزين 98 أوكتان: 775000 ليرة
المازوت: 830000 ليرة
الغاز: 489000 ليرة
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