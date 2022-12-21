أخبار لبنان
21 كانون الأول 2022 - 06:39
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ارتفاع اسعار المحروقات..

إليكم أسعار المحروقات لليوم 21-12-2022 Lebanon, news ,lbci ,أخبار بنزين, أسعار,محروقات,إليكم أسعار المحروقات لليوم 21-12-2022
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ارتفاع اسعار المحروقات..
Lebanon News
ارتفع اليوم، سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 20000 ليرة والمازوت 21000 ليرة والغاز 13000 ليرة.

وأصبحت الاسعار كالاتي:

البنزين 95 أوكتان: 755000 ليرة

البنزين 98 أوكتان: 775000 ليرة

المازوت: 830000 ليرة

الغاز: 489000 ليرة
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