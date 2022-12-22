أخبار لبنان
22 كانون الأول 2022 - 08:26
Back

ارتفاع إضافي في اسعار المحروقات..

اليكم أسعار المحروقات لليوم 22-12-2022 Lebanon, news ,lbci ,أخبار محروقات, غاز, بنزين,أسعار,اليكم أسعار المحروقات لليوم 22-12-2022
episodes
ارتفاع إضافي في اسعار المحروقات..
Lebanon News
ارتفع اليوم، سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 5000 ليرة والمازوت 5000 ليرة والغاز 3000 ليرة.

وأصبحت الاسعار كالاتي:
الإعلان

البنزين 95 أوكتان: 760000 ليرة

البنزين 98 أوكتان: 780000 ليرة

المازوت: 835000 ليرة

الغاز: 492000 ليرة
الإعلان
إقرأ أيضاً