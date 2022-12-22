أخبار لبنان
22 كانون الأول 2022 - 08:26
22/12/2022 08:26:49
ارتفاع إضافي في اسعار المحروقات..
اليكم أسعار المحروقات لليوم 22-12-2022
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LBCI News Lebanon
ارتفع اليوم، سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 5000 ليرة والمازوت 5000 ليرة والغاز 3000 ليرة.
وأصبحت الاسعار كالاتي:
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البنزين 95 أوكتان: 760000 ليرة
البنزين 98 أوكتان: 780000 ليرة
المازوت: 835000 ليرة
الغاز: 492000 ليرة
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