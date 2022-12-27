حاكم مصرف لبنان: رفع سعر صيرفة الى ٣٨٠٠٠ ل.ل.

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أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بيان : "إرتفع سعر صرف الدولار الأميركي خلال فترة الأعياد والتي امتدت لمدة ثلاث ايام ٢٠٠٠ ل.ل. في السوق الموازية ناتجة عن عمليات مضاربة وتهريب الدولار خارج الحدود. هذا الارتفاع سبب تضخم في الأسواق مما أضر بالمواطن اللبناني كون الأسعار في لبنان ترتبط بسعر صرف الدولار."وقال "بناءً على ذلك وعلى أساس المواد ٧٥ و ٨٣ من قانون النقد والتسليف تقرر ما يلي:أولآ رفع سعر sayrafa ليصل الى ٣٨٠٠٠ل ل.ثانيًا يشتري مصرف لبنان كل الليرات اللبنانية ويبيع الدولار على سعر Sayrafa ٣٨٠٠٠ ل.ل. ويمكن للافراد والمؤسسات ودون حدود بالأرقام ان يتقدموا من جميع المصارف اللبنانية لتمرير هذه العمليات. وذلك حتى إشعار آخر".