بيان لحاكم مصرف لبنان متعلق بسعر Sayrafa الجديد... ماذا جاء فيه؟

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أكد حاكم مصرف لبنان على البيان الصادر سابقًا والذي سعر من خلاله Sayrafa على ٣٨٠٠٠ ل.ل.وأوضح أن مصرف لبنان سيقوم ببيع الدولارات على هذا السعر مقابل الليرات اللبنانية للأفراد والمؤسسات من دون سقف لقيمة العمليات.كما أكد أنه ليس من شروط متعلقة بتنفيذ هذه العمليات والتي ستنفذ تلقائيًا حينما تتقدم المصارف اللبنانية من مصرف لبنان بالليرات اللبنانية وسيسلمها فورًا وبالمقابل الدولارات.وأشار إلى أن هذا القرار ساري المفعول من اليوم بالذات وحتى إشعار اخر.وسيمدد مصرف لبنان ساعات العمل بما يتعلق بالعمليات المذكورة حتى الساعة الخامسة مساءً من كل يوم عمل وذلك حتى ٣١ كانون الثاني ٢٠٢٣.