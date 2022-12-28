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28 كانون الأول 2022 - 16:01
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معلومات للـLBCI: تم حل مشكلة البنزين بالعودة الى آلية الإحتساب القديمة اي احتساب التسعيرة على السوق السوداء على ان يصدر صباحاً جدول جديد بالأسعار المعدلة

معلومات للـLBCI: تم حل مشكلة البنزين بالعودة الى آلية الإحتساب القديمة اي احتساب التسعيرة على السوق السوداء على ان يصدر صباحاً جدول جديد بالأسعار المعدلة Lebanon, news ,lbci ,أخبار مشكلة,للـLBCI,معلومات,
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معلومات للـLBCI: تم حل مشكلة البنزين بالعودة الى آلية الإحتساب القديمة اي احتساب التسعيرة على السوق السوداء على ان يصدر صباحاً جدول جديد بالأسعار المعدلة
Lebanon News
 
 
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