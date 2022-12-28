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28 كانون الأول 2022 - 16:01
28/12/2022 16:01:58
معلومات للـLBCI: تم حل مشكلة البنزين بالعودة الى آلية الإحتساب القديمة اي احتساب التسعيرة على السوق السوداء على ان يصدر صباحاً جدول جديد بالأسعار المعدلة
معلومات للـLBCI: تم حل مشكلة البنزين بالعودة الى آلية الإحتساب القديمة اي احتساب التسعيرة على السوق السوداء على ان يصدر صباحاً جدول جديد بالأسعار المعدلة
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LBCI News Lebanon
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