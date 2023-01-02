وفد حزب الله من بكركي: الراعي أبدى حرصه على انجاز الاستحقاق الرئاسي بأقرب فرصة والصفحة دائماً مفتوحة بيننا لكن أوضاع البلد من كورونا وغيرها تسببت بفسحة زمينة معيّنة والفسحة الزمنية بين المحبين تزيد من الشوق