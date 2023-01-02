آخر الأخبار
02 كانون الثاني 2023 - 05:24
Back

وفد حزب الله من بكركي: الراعي أبدى حرصه على انجاز الاستحقاق الرئاسي بأقرب فرصة والصفحة دائماً مفتوحة بيننا لكن أوضاع البلد من كورونا وغيرها تسببت بفسحة زمينة معيّنة والفسحة الزمنية بين المحبين تزيد من الشوق

وفد حزب الله من بكركي: الراعي أبدى حرصه على انجاز الاستحقاق الرئاسي بأقرب فرصة والصفحة دائماً مفتوحة بيننا لكن أوضاع البلد من كورونا وغيرها تسببت بفسحة زمينة معيّنة والفسحة الزمنية بين المحبين تزيد من الشوق Lebanon, news ,lbci ,أخبار بكركي,الله,
episodes
وفد حزب الله من بكركي: الراعي أبدى حرصه على انجاز الاستحقاق الرئاسي بأقرب فرصة والصفحة دائماً مفتوحة بيننا لكن أوضاع البلد من كورونا وغيرها تسببت بفسحة زمينة معيّنة والفسحة الزمنية بين المحبين تزيد من الشوق
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان

الإعلان
إقرأ أيضاً