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02 كانون الثاني 2023 - 05:24
02/01/2023 05:24:21
وفد حزب الله من بكركي: الراعي أبدى حرصه على انجاز الاستحقاق الرئاسي بأقرب فرصة والصفحة دائماً مفتوحة بيننا لكن أوضاع البلد من كورونا وغيرها تسببت بفسحة زمينة معيّنة والفسحة الزمنية بين المحبين تزيد من الشوق
وفد حزب الله من بكركي: الراعي أبدى حرصه على انجاز الاستحقاق الرئاسي بأقرب فرصة والصفحة دائماً مفتوحة بيننا لكن أوضاع البلد من كورونا وغيرها تسببت بفسحة زمينة معيّنة والفسحة الزمنية بين المحبين تزيد من الشوق
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LBCI News Lebanon
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