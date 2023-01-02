آخر الأخبار
02 كانون الثاني 2023 - 05:25
02/01/2023 05:25:29
وفد حزب الله من بكركي: لم نتحدث في الجلسة اليوم عن الحياد أو عن التدويل ونحن سعداء بما أنجز من تفاهم مع التيار الوطني الحر ونعلم كيف نتفاهم فيما بيننا
وفد حزب الله من بكركي: لم نتحدث في الجلسة اليوم عن الحياد أو عن التدويل ونحن سعداء بما أنجز من تفاهم مع التيار الوطني الحر ونعلم كيف نتفاهم فيما بيننا
Lebanon, news ,lbci ,أخبار بكركي,الله,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً