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02 كانون الثاني 2023 - 05:25
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وفد حزب الله من بكركي: لم نتحدث في الجلسة اليوم عن الحياد أو عن التدويل ونحن سعداء بما أنجز من تفاهم مع التيار الوطني الحر ونعلم كيف نتفاهم فيما بيننا

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وفد حزب الله من بكركي: لم نتحدث في الجلسة اليوم عن الحياد أو عن التدويل ونحن سعداء بما أنجز من تفاهم مع التيار الوطني الحر ونعلم كيف نتفاهم فيما بيننا
Lebanon News
 
 
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