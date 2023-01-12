ارتفاع جديد بأسعار المحروقات..

ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 اوكتان 23000 ليرة لبنانية والـ98 أوكتان 24000 ليرة لبنانية كما ارتفع سعر المازوت 25000 ليرة والغاز 15000 ليرة لبنانية.
وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي:
- سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان: 825000 ليرة لبنانية.
- سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان: 803000 ليرة لبنانية.
- سعر المازوت: 866000 ليرة لبنانية.
- سعر قارورة الغاز: 507000 ليرة لبنانية.
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