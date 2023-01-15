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15 كانون الثاني 2023 - 04:50
15/01/2023 04:50:49
الراعي: نلاحظ تصويباً على عدد من المناصب المارونية الرئيسية ونحن لا ندافع عن أشخاص بل عن مؤسسات أما توقيف وليام نون فجاء ليبيّن فلتان القضاء وأنه أصبح وسيلةً للانتقام والكيدية والحقد وأن الأجهزة الأمنية تلبس ثوب الممارسة "البوليسية"
الراعي: نلاحظ تصويباً على عدد من المناصب المارونية الرئيسية ونحن لا ندافع عن أشخاص بل عن مؤسسات أما توقيف وليام نون فجاء ليبيّن فلتان القضاء وأنه أصبح وسيلةً للانتقام والكيدية والحقد وأن الأجهزة الأمنية تلبس ثوب الممارسة "البوليسية"
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LBCI News Lebanon
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