أخبار لبنان
16 كانون الثاني 2023 - 03:36
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جلسة لمجلس الوزراء الأربعاء.. اليكم جدول أعمالها

دعوة لجلسة مجلس الوزراء الأربعاء وجدولها.. Lebanon, news ,lbci ,أخبار الكهرباء,مجلس الوزراء,دعوة لجلسة مجلس الوزراء الأربعاء وجدولها..
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جلسة لمجلس الوزراء الأربعاء.. اليكم جدول أعمالها
Lebanon News
دعت رئاسة مجلس الوزراء، لعقد جلسة بهيئة تصريف الاعمال في العاشرة من صباح يوم الاربعاء الواقع في 18 - 1 - 2023، في السراي الحكومي. 

وأرفقت الدعوة بجدول أعمال الجلسة.
 
للاطلاع على الدعوة وجدول أعمالها، إضغط هنا.
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