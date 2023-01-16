أخبار لبنان
16 كانون الثاني 2023 - 03:36
16/01/2023 03:36:04
جلسة لمجلس الوزراء الأربعاء.. اليكم جدول أعمالها
دعوة لجلسة مجلس الوزراء الأربعاء وجدولها..
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LBCI News Lebanon
دعت رئاسة مجلس الوزراء، لعقد جلسة بهيئة تصريف الاعمال في العاشرة من صباح يوم الاربعاء الواقع في 18 - 1 - 2023، في السراي الحكومي.
وأرفقت الدعوة بجدول أعمال الجلسة.
للاطلاع على الدعوة وجدول أعمالها،
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