جلسة لمجلس الوزراء الأربعاء.. اليكم جدول أعمالها

دعوة لجلسة مجلس الوزراء الأربعاء وجدولها..

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LBCI News Lebanon

دعت رئاسة مجلس الوزراء، لعقد جلسة بهيئة تصريف الاعمال في العاشرة من صباح يوم الاربعاء الواقع في 18 - 1 - 2023، في السراي الحكومي.



وأرفقت الدعوة بجدول أعمال الجلسة.