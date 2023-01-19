سامي الجميّل: المطلوب ان يقرر المجلس النيابي ما اذا كان يريد ان يلزّم قراره للخارج او ان يحتفظ به

المطلوب ان يقرر المجلس النيابي ما اذا كان يريد ان يلزّم قراره للخارج او ان يحتفظ به عبر عقد جلسات مفتوحة حتى انتخاب رئيس

اعتبر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل انه لا يمكن لأي مرشح ان يحصل على اكثرية الاصوات من الدورة الاولى وهذا يحتاج الى دورات متتالية كما يجري في كل دول العالم نحن فلا ينقصنا شيء لعقد جلسات مفتوحة حتى انتخاب رئيس والا نكون نلزم قرارنا للخارج مشدداً ان لمطلوب اليوم ان يقرر المجلس النيابي ما اذا كان يريد ان يلزّم قراره للخارج او ان يحتفظ به عبر عقد جلسات مفتوحة".





كلام الجميّل جاء بعد رفع الجلسة الـ 11 لانتخاب رئيس، مجدداً التأكيد الا ذكر لنصاب الثلثين في الجلستين، كما ان لا وجود لاي حديث عن نصاب في المادة 49 ويجب ان يكون هناك دورات متتالية حتى الوصول الى رئيس.

وقال:" بالشكل الذي سارت به الامور اليوم قررت الكتل النيابية نسف العملية الديمقراطية والمادة 49 وقدرة مجلس النواب على اختيار رئيس للجمهورية بالنصف زائداً واحداً كما يقول الدستور وبمجرد الموافقة على هذا المبدأ وعلى التحوير للدستور لزّمونا الى الاتفاقيات الخارجية وقد خرج القرار من المجلس النيابي

وتابع :" لهذا السبب قلنا منذ اليوم ان هناك آليات دستورية لانتخاب رئيس يجب احترامها والذهاب الى عدة دورات متتالية حتى الوصول الى رئيس يحصل على نصف زائداً واحداً كما يحصل في كل دول العالم، واهم مثال على ذلك هو طريقة انتخاب الحبر الاعظم التي تستمر لاسبوع حتى الوصول الى شخصية تنال الاصوات المطلوبة".

واعتبر الجميّل في سياق رده على سؤال ان الخطوة التي قام بها النائب ملحم خلف، من خلال البقاء داخل قاعة مجلس النواب حتى تحديد جلسات انتخاب متتالية، وطنية بامتياز ولكنها لم تكن منسقة مع الحزب الذي سيواكبها ويدرسها وبأي وقت ممكن ان ينضم لها.



وكان رئيس جدد التأكيد على وقوف الكتائب الى جانب اهالي ضحايا انفجار المرفأ، قائلًا:" من واجبنا مساعدتهم ومواكبتهم وإيصال صوتنا إلى الجهات الدولية لتحصين استقلالية القضاء".

الجميّل وخلال دعم كتلة الكتائب الاهالي في تحركهم المتزامن مع الجلسة الـ 11 لانتخاب رئيس، اعتبر ان ما قام به الاهالي الاسبوع الماضي اعاد القضية الى الواجهة، ومن واجبنا مساعدتهم وايصال الصوت الى داخل المجلس النيابي.

قال:" نحن بحاجة لدعم الجميع لتحصين استقلالية القضاء ويهمنا ان يضع المجتمع الدولي يده على هذه القضية لاننا لن نستطيع وحدنا".

وردا على سؤال حول تعاون فرنسي في التحقيقات، قال:" واجبنا ان نستمر بالمحاولة ان نجحنا او لا فالمهم ان نبقى نحاول حتى الوصول الى نتيجة ونبقى الى جانب الاهالي لاننا منهم".