فرنجية: باسيل لديه اسبابه ليرفضني فالامور أكبر من قدرته الاستيعابية ولست ضد قائد الجيش ولكن ما هو مشروعه السياسي؟ وهل معوّض رئيس توافقي؟ أنا لا أريد أن اكون رئيس تحدٍ والاكثرية بحاجة الى 65 صوتاً لذلك نقول أنا أو غيري لا أحد يستطيع أن يصل الى الرئاسة

معلومات للـLBCI: عدد من قضاة مجلس القضاء الأعلى سيصر غدا على القاضي سهيل عبود تعيين قاض للتحقيق مع القاضي البيطار بناء على ادعاء مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات والا فالتوجه الى التصعيد

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