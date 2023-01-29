باسيل: في حال فشل المسعى الاول والثاني واعتبرت مواقفنا منطلقة من الضعف بدل اعتبارها منطلقة من الحرص سأفكر جدياً بالترشح لرئاسة الجمهورية بغض النظر عن مبدأ الخسارة والربح

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