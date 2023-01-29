الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
جبل لبنان
17
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
19
o
الجنوب
15
o
البقاع
14
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كرة السلة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
جبل لبنان
17
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
19
o
الجنوب
15
o
البقاع
14
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
باسيل: في حال فشل المسعى الاول والثاني واعتبرت مواقفنا منطلقة من الضعف بدل اعتبارها منطلقة من الحرص سأفكر جدياً بالترشح لرئاسة الجمهورية بغض النظر عن مبدأ الخسارة والربح
أخبار سياسية
2023-01-29 | 05:20
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
باسيل: في حال فشل المسعى الاول والثاني واعتبرت مواقفنا منطلقة من الضعف بدل اعتبارها منطلقة من الحرص سأفكر جدياً بالترشح لرئاسة الجمهورية بغض النظر عن مبدأ الخسارة والربح
آخر الأخبار
أخبار سياسية
المسعى
الاول
والثاني
واعتبرت
مواقفنا
منطلقة
الضعف
اعتبارها
منطلقة
الحرص
سأفكر
جدياً
بالترشح
لرئاسة
الجمهورية
النظر
الخسارة
والربح
التالي
باسيل: المنظومة تعرف جيدا من تريد رئيساً للجمهورية ونحن نعرف من يمثّلها ويشبهها ومن حقّنا وأقلّ واجباتنا اننا نرفضه واذا رفضناه نكون نحفظ الجمهورية وموقع الرئاسة
ملحم خلف بعد تعرّضه لوعكة صحيّة: أنا بخير
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
امن وقضاء
11:51
مصدر في أمن الدولة: الإشكال الذي حصل فجر الأحد لا يشبهنا ولا يمثّلنا
امن وقضاء
11:51
مصدر في أمن الدولة: الإشكال الذي حصل فجر الأحد لا يشبهنا ولا يمثّلنا
0
أخبار دولية
11:41
جندي كوري جنوبي أطلق النار من طريق الخطأ قرب الحدود مع الشمال
أخبار دولية
11:41
جندي كوري جنوبي أطلق النار من طريق الخطأ قرب الحدود مع الشمال
0
امن وقضاء
10:29
اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال يردّ على تقرير الـLBCI
امن وقضاء
10:29
اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال يردّ على تقرير الـLBCI
0
خبر كاذب
10:27
الـLBCI تنفي ما يُنسب إليها عن إغلاق محطات توزيع البنزين أبوابها يوم غد أمام المواطنين في كل لبنان
خبر كاذب
10:27
الـLBCI تنفي ما يُنسب إليها عن إغلاق محطات توزيع البنزين أبوابها يوم غد أمام المواطنين في كل لبنان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار سياسية
05:54
الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" للطاقة: هناك موارد نفطية كبيرة في البحر المتوسط والوقت الحالي مهمٌ جداً للاستثمارات النفطية وسط أزمة الطاقة العالمية
أخبار سياسية
05:54
الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" للطاقة: هناك موارد نفطية كبيرة في البحر المتوسط والوقت الحالي مهمٌ جداً للاستثمارات النفطية وسط أزمة الطاقة العالمية
0
أخبار سياسية
05:49
الرئيس التنفيذي لشركة "توتال إنيرجيز" باتريك بويانيه: شركتنا ساهمت في الوصول إلى اتفاق ترسيم الحدود البحريّة بين لبنان وإسرائيل والذي حصل بدعم من الإدارة الأميركية وأيضاً من الإدارة الفرنسية ومن دولٍ عدة
أخبار سياسية
05:49
الرئيس التنفيذي لشركة "توتال إنيرجيز" باتريك بويانيه: شركتنا ساهمت في الوصول إلى اتفاق ترسيم الحدود البحريّة بين لبنان وإسرائيل والذي حصل بدعم من الإدارة الأميركية وأيضاً من الإدارة الفرنسية ومن دولٍ عدة
0
أخبار سياسية
05:40
وزير الطاقة القطري سعد الكعبي من السراي الحكومي: دولة قطر موجودة لدعم لبنان دائماً والشراكة النفطية هي بابٌ من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية في لبنان
أخبار سياسية
05:40
وزير الطاقة القطري سعد الكعبي من السراي الحكومي: دولة قطر موجودة لدعم لبنان دائماً والشراكة النفطية هي بابٌ من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية في لبنان
0
أخبار سياسية
05:39
فياض: لبنان يتطلّع إلى شراكة نفطية طويلة الأمد في البلوكين 4 و 9 ونأمل أن تساهم الاستكشافات المستقبلية بإطلاقِ عجلة التنمية الاقتصادية
أخبار سياسية
05:39
فياض: لبنان يتطلّع إلى شراكة نفطية طويلة الأمد في البلوكين 4 و 9 ونأمل أن تساهم الاستكشافات المستقبلية بإطلاقِ عجلة التنمية الاقتصادية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
البريد الالكتروني غير صالح
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-01-19
تسعيرة الكهرباء الجديدة مقارنةً بالإشتراك... لا داعي للهلع
تقارير نشرة الاخبار
2023-01-19
تسعيرة الكهرباء الجديدة مقارنةً بالإشتراك... لا داعي للهلع
0
أخبار لبنان
2023-01-26
الجيش: افتتاح مراكز جديدة لتعليم اللغة الإنكليزية
أخبار لبنان
2023-01-26
الجيش: افتتاح مراكز جديدة لتعليم اللغة الإنكليزية
0
أخبار لبنان
06:27
ميقاتي: بدء الأنشطة البترولية في مياهنا سيكون له أثر إيجابي والشراكة مع قطر "إستراتيجية"
أخبار لبنان
06:27
ميقاتي: بدء الأنشطة البترولية في مياهنا سيكون له أثر إيجابي والشراكة مع قطر "إستراتيجية"
0
أخبار لبنان
04:36
"الخارجية" تدين الاعتداء الإسرائيلي على مخيم جنين
أخبار لبنان
04:36
"الخارجية" تدين الاعتداء الإسرائيلي على مخيم جنين
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:00
جينيفر عون ابنه الـ13 عاماً لمعت في برنامج Sweden's Got Talent
تقارير نشرة الاخبار
08:00
جينيفر عون ابنه الـ13 عاماً لمعت في برنامج Sweden's Got Talent
0
تقارير نشرة الاخبار
07:55
لبنان بات على السكة العملية للتنقيب عن النفط... ماذا في التفاصيل؟
تقارير نشرة الاخبار
07:55
لبنان بات على السكة العملية للتنقيب عن النفط... ماذا في التفاصيل؟
0
أخبار لبنان
06:05
توقيع اتفاقيتي الاستكشاف والانتاج في الرقعتين 4 و9.. فياض: لبنان يتطلّع إلى شراكة نفطية طويلة الأمد في البلوكين 4 و9
أخبار لبنان
06:05
توقيع اتفاقيتي الاستكشاف والانتاج في الرقعتين 4 و9.. فياض: لبنان يتطلّع إلى شراكة نفطية طويلة الأمد في البلوكين 4 و9
0
أخبار لبنان
05:57
عوده: العدالة لا تجزأ وليست انتقائية أو كيدية وتمقت ازدواجية المعايير
أخبار لبنان
05:57
عوده: العدالة لا تجزأ وليست انتقائية أو كيدية وتمقت ازدواجية المعايير
0
أخبار لبنان
05:24
باسيل: في حال فشل مساعينا سأفكر جدياً بالترشّح لرئاسة الجمهورية
أخبار لبنان
05:24
باسيل: في حال فشل مساعينا سأفكر جدياً بالترشّح لرئاسة الجمهورية
0
أخبار لبنان
04:50
اجتماع نفطيّ في وزارة الطاقة.. اليكم تفاصيله
أخبار لبنان
04:50
اجتماع نفطيّ في وزارة الطاقة.. اليكم تفاصيله
0
أخبار لبنان
03:51
الراعي: نرجو ان يواصل المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عمله لكشف الحقيقة في قضية المرفأ
أخبار لبنان
03:51
الراعي: نرجو ان يواصل المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عمله لكشف الحقيقة في قضية المرفأ
0
رياضة
14:08
ملاكم لبناني ينقل شغفه لهذه الرياضة إلى عدد من المقعدين
رياضة
14:08
ملاكم لبناني ينقل شغفه لهذه الرياضة إلى عدد من المقعدين
0
رياضة
14:04
مشوار الفرق اللبنانية في بطولة دبي الدولية لكرة السلة انطلق!
رياضة
14:04
مشوار الفرق اللبنانية في بطولة دبي الدولية لكرة السلة انطلق!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
01:04
الثلوج على الأبواب... إليكم تفاصيل طقس الأيام المقبلة
حال الطقس
01:04
الثلوج على الأبواب... إليكم تفاصيل طقس الأيام المقبلة
2
تقارير نشرة الاخبار
13:53
ما هو عدد الساعات اليومية لزيادة التغذية الكهربائية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:53
ما هو عدد الساعات اليومية لزيادة التغذية الكهربائية؟
3
آخر الأخبار
05:11
باسيل: قائد الجيش يخالف قوانين الدفاع والمحاسبة العمومية ويأخد بالقوّة صلاحيات وزير الدفاع ويتصرف على هواه بالملايين بصندوق للأموال الخاصة وبممتلكات الجيش
آخر الأخبار
05:11
باسيل: قائد الجيش يخالف قوانين الدفاع والمحاسبة العمومية ويأخد بالقوّة صلاحيات وزير الدفاع ويتصرف على هواه بالملايين بصندوق للأموال الخاصة وبممتلكات الجيش
4
تقارير نشرة الاخبار
13:44
إليكم كلفة سلة المواطن الغذائية أسبوعيا
تقارير نشرة الاخبار
13:44
إليكم كلفة سلة المواطن الغذائية أسبوعيا
5
امن وقضاء
09:00
جريح بإشكال في محل حلويات في زوق مصبح
امن وقضاء
09:00
جريح بإشكال في محل حلويات في زوق مصبح
6
خبر كاذب
10:27
الـLBCI تنفي ما يُنسب إليها عن إغلاق محطات توزيع البنزين أبوابها يوم غد أمام المواطنين في كل لبنان
خبر كاذب
10:27
الـLBCI تنفي ما يُنسب إليها عن إغلاق محطات توزيع البنزين أبوابها يوم غد أمام المواطنين في كل لبنان
7
أخبار سياسية
05:20
باسيل: في حال فشل المسعى الاول والثاني واعتبرت مواقفنا منطلقة من الضعف بدل اعتبارها منطلقة من الحرص سأفكر جدياً بالترشح لرئاسة الجمهورية بغض النظر عن مبدأ الخسارة والربح
أخبار سياسية
05:20
باسيل: في حال فشل المسعى الاول والثاني واعتبرت مواقفنا منطلقة من الضعف بدل اعتبارها منطلقة من الحرص سأفكر جدياً بالترشح لرئاسة الجمهورية بغض النظر عن مبدأ الخسارة والربح
8
أمن وقضاء
14:53
سجناء يعلقون مشانقهم في سجن رومية...
أمن وقضاء
14:53
سجناء يعلقون مشانقهم في سجن رومية...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store