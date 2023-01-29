باسيل: المنظومة تعرف جيدا من تريد رئيساً للجمهورية ونحن نعرف من يمثّلها ويشبهها ومن حقّنا وأقلّ واجباتنا اننا نرفضه واذا رفضناه نكون نحفظ الجمهورية وموقع الرئاسة

فياض: لبنان يتطلّع إلى شراكة نفطية طويلة الأمد في البلوكين 4 و 9 ونأمل أن تساهم الاستكشافات المستقبلية بإطلاقِ عجلة التنمية الاقتصادية

فياض: لبنان يتطلّع إلى شراكة نفطية طويلة الأمد في البلوكين 4 و 9 ونأمل أن تساهم الاستكشافات المستقبلية بإطلاقِ عجلة التنمية الاقتصادية

باسيل: في حال فشل المسعى الاول والثاني واعتبرت مواقفنا منطلقة من الضعف بدل اعتبارها منطلقة من الحرص سأفكر جدياً بالترشح لرئاسة الجمهورية بغض النظر عن مبدأ الخسارة والربح