الرئيس التنفيذي لشركة "توتال إنيرجيز" باتريك بويانيه: شركتنا ساهمت في الوصول إلى اتفاق ترسيم الحدود البحريّة بين لبنان وإسرائيل والذي حصل بدعم من الإدارة الأميركية وأيضاً من الإدارة الفرنسية ومن دولٍ عدة

الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" للطاقة: هناك موارد نفطية كبيرة في البحر المتوسط والوقت الحالي مهمٌ جداً للاستثمارات النفطية وسط أزمة الطاقة العالمية

الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" للطاقة: هناك موارد نفطية كبيرة في البحر المتوسط والوقت الحالي مهمٌ جداً للاستثمارات النفطية وسط أزمة الطاقة العالمية

وزير الطاقة القطري سعد الكعبي من السراي الحكومي: دولة قطر موجودة لدعم لبنان دائماً والشراكة النفطية هي بابٌ من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية في لبنان