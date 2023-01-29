الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" للطاقة: هناك موارد نفطية كبيرة في البحر المتوسط والوقت الحالي مهمٌ جداً للاستثمارات النفطية وسط أزمة الطاقة العالمية

الرئيس التنفيذي لشركة "توتال إنيرجيز" باتريك بويانيه: شركتنا ساهمت في الوصول إلى اتفاق ترسيم الحدود البحريّة بين لبنان وإسرائيل والذي حصل بدعم من الإدارة الأميركية وأيضاً من الإدارة الفرنسية ومن دولٍ عدة

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