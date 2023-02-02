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o
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13
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o
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o
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o
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معلومات للـLBCI: الموفد الفرنسي بيار دويكان يتوجه خلال أيام إلى واشنطن للقاء مسؤولين في البنك الدولي وفي الخزانة الأميركية لمناقشة تمويل استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن لصالح لبنان وعلم أن تحرك دويكان أتى بطلب من الرئيس ماكرون
أخبار سياسية
2023-02-02 | 10:10
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معلومات للـLBCI: الموفد الفرنسي بيار دويكان يتوجه خلال أيام إلى واشنطن للقاء مسؤولين في البنك الدولي وفي الخزانة الأميركية لمناقشة تمويل استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن لصالح لبنان وعلم أن تحرك دويكان أتى بطلب من الرئيس ماكرون
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