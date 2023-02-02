خلف: إدعاء المحامي العام الإستئنافي في بيروت على المحامي واصف الحركة هو ضربٌ للأصول القانونية

إدعاء المحامي العام الإستئنافي في بيروت على المحامي #واصف_الحركة ، هو ضربٌ جديدٌ لكلّ الأصول القانونية ومخالفةٌ صارخةٌ لها، وهو عملٌ قَمْعِيٌّ تقوم به #الدولة_البوليسية لِكَمْ الأفواه والتخويف والترهيب! إننا نعرف تماماً هذه الأساليب؛ ولن نخاف، مهما حاولوا!
— Melhem Khalaf (@MelhemKhalaf) February 2, 2023
إدعاء المحامي العام الإستئنافي في بيروت على المحامي #واصف_الحركة ، هو ضربٌ جديدٌ لكلّ الأصول القانونية ومخالفةٌ صارخةٌ لها، وهو عملٌ قَمْعِيٌّ تقوم به #الدولة_البوليسية لِكَمْ الأفواه والتخويف والترهيب! إننا نعرف تماماً هذه الأساليب؛ ولن نخاف، مهما حاولوا!