خلف: إدعاء المحامي العام الإستئنافي في بيروت على المحامي واصف الحركة هو ضربٌ للأصول القانونية

غرّد النائب ملحم خلف عبر حسابه على تويتر بالقول :"إدعاء المحامي العام الإستئنافي في بيروت على المحامي واصف الحركة، هو ضربٌ جديدٌ لكلّ الأصول القانونية ومخالفةٌ صارخةٌ لها، وهو عملٌ قَمْعِيٌّ تقوم به الدولة البوليسية لِكَمْ الأفواه والتخويف والترهيب! إننا نعرف تماماً هذه الأساليب؛ ولن نخاف، مهما حاولوا!".