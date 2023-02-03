معلومات للـLBCI: بو صعب التقى بعد ظهر امس مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان وعدد من كبار المسؤولين في إجتماع وصف بالمهم مع الإدارة الأميركية وسيصدر بيان بعد قليل عن مكتب بو صعب عن تفاصيل اللقاء

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