افرام في مؤتمر الكتائب: اعتبر اننا على مفترق كبير وعلينا ان نخلق رئاسة جمهورية سريعا وقيادة جديدة للبنان تكون مبنية على اسس الانتاجية والابداع والحداثة والقيم والا فنحن ذاهبون الى مكان اسوأ

ميشال معوض خلال مؤتمر الكتائب: لن أقبل أن تتحول المعركة الرئاسية الى معركة شخص بل هي معركة مشروع وأنا بتصرّف هذا المشروع

ميشال معوض خلال مؤتمر الكتائب: لن أقبل أن تتحول المعركة الرئاسية الى معركة شخص بل هي معركة مشروع وأنا بتصرّف هذا المشروع

معلومات للـLBCI: بو صعب التقى بعد ظهر امس مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان وعدد من كبار المسؤولين في إجتماع وصف بالمهم مع الإدارة الأميركية وسيصدر بيان بعد قليل عن مكتب بو صعب عن تفاصيل اللقاء