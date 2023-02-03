الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
جبل لبنان
16
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
17
o
الجنوب
16
o
البقاع
11
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
جبل لبنان
16
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
17
o
الجنوب
16
o
البقاع
11
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ميشال معوض خلال مؤتمر الكتائب: لن أقبل أن تتحول المعركة الرئاسية الى معركة شخص بل هي معركة مشروع وأنا بتصرّف هذا المشروع
أخبار سياسية
2023-02-03 | 06:33
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ميشال معوض خلال مؤتمر الكتائب: لن أقبل أن تتحول المعركة الرئاسية الى معركة شخص بل هي معركة مشروع وأنا بتصرّف هذا المشروع
آخر الأخبار
أخبار سياسية
مؤتمر
الكتائب:
تتحول
المعركة
الرئاسية
معركة
معركة
مشروع
بتصرّف
المشروع
افرام في مؤتمر الكتائب: اعتبر اننا على مفترق كبير وعلينا ان نخلق رئاسة جمهورية سريعا وقيادة جديدة للبنان تكون مبنية على اسس الانتاجية والابداع والحداثة والقيم والا فنحن ذاهبون الى مكان اسوأ
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
07:39
يعمل في كاراجات للحدادة والبويا بهدف السرقة ومكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية يلقي القبض عليه
أمن وقضاء
07:39
يعمل في كاراجات للحدادة والبويا بهدف السرقة ومكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية يلقي القبض عليه
0
أخبار لبنان
07:36
كان يصطاد الأسماك عند شاطئ طبرجا فجرفته الأمواج.. الدفاع المدني ينتشل جثته ويحذّر
أخبار لبنان
07:36
كان يصطاد الأسماك عند شاطئ طبرجا فجرفته الأمواج.. الدفاع المدني ينتشل جثته ويحذّر
0
رياضة
07:35
المدافع الفرنسي رافايل فاران يعلن اعتزاله دوليًا
رياضة
07:35
المدافع الفرنسي رافايل فاران يعلن اعتزاله دوليًا
0
أخبار لبنان
07:31
جولة لحماية المستهلك في النبطية وتسطير محاضر ضبط بحق أصحاب المولدات
أخبار لبنان
07:31
جولة لحماية المستهلك في النبطية وتسطير محاضر ضبط بحق أصحاب المولدات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار سياسية
06:13
افرام في مؤتمر الكتائب: اعتبر اننا على مفترق كبير وعلينا ان نخلق رئاسة جمهورية سريعا وقيادة جديدة للبنان تكون مبنية على اسس الانتاجية والابداع والحداثة والقيم والا فنحن ذاهبون الى مكان اسوأ
أخبار سياسية
06:13
افرام في مؤتمر الكتائب: اعتبر اننا على مفترق كبير وعلينا ان نخلق رئاسة جمهورية سريعا وقيادة جديدة للبنان تكون مبنية على اسس الانتاجية والابداع والحداثة والقيم والا فنحن ذاهبون الى مكان اسوأ
0
أخبار سياسية
05:41
معلومات للـLBCI: بو صعب التقى بعد ظهر امس مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان وعدد من كبار المسؤولين في إجتماع وصف بالمهم مع الإدارة الأميركية وسيصدر بيان بعد قليل عن مكتب بو صعب عن تفاصيل اللقاء
أخبار سياسية
05:41
معلومات للـLBCI: بو صعب التقى بعد ظهر امس مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان وعدد من كبار المسؤولين في إجتماع وصف بالمهم مع الإدارة الأميركية وسيصدر بيان بعد قليل عن مكتب بو صعب عن تفاصيل اللقاء
0
امن وقضاء
05:33
سامي الجميل: من اليوم أقول إننا سنعطّل الانتخابات في حال كنتم تريدون أن تنتخبوا مرشحاً جديداً يغطي سلاح حزب الله
امن وقضاء
05:33
سامي الجميل: من اليوم أقول إننا سنعطّل الانتخابات في حال كنتم تريدون أن تنتخبوا مرشحاً جديداً يغطي سلاح حزب الله
0
امن وقضاء
05:30
سامي الجميل: لم نعد نستطيع أن نتعاطى مع هذه الديكتاتورية ونرفض الخضوع لإرادة حزب الله في لبنان وندعو جميع اللبنانيين الى تحمّل المسؤولية
امن وقضاء
05:30
سامي الجميل: لم نعد نستطيع أن نتعاطى مع هذه الديكتاتورية ونرفض الخضوع لإرادة حزب الله في لبنان وندعو جميع اللبنانيين الى تحمّل المسؤولية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-01-03
قرار مصرف لبنان بشأن صيرفة دخل حيز التنفيذ... والحركة تفاوتت في المصارف
تقارير نشرة الاخبار
2023-01-03
قرار مصرف لبنان بشأن صيرفة دخل حيز التنفيذ... والحركة تفاوتت في المصارف
0
اخبار البرامج
2023-01-12
"امرأة اغتصبتني وقيّدتني بالسرير"... علي يروي حادثة صدمته ويُطالب بحماية الرجل في أحمر بالخط العريض! (فيديو)
اخبار البرامج
2023-01-12
"امرأة اغتصبتني وقيّدتني بالسرير"... علي يروي حادثة صدمته ويُطالب بحماية الرجل في أحمر بالخط العريض! (فيديو)
0
فنّ
2023-01-24
أروى تواصل نجاح كليب "هنيالوه"... وتتجاوز المليوني مشاهدة في أسبوع واحد (فيديو)
فنّ
2023-01-24
أروى تواصل نجاح كليب "هنيالوه"... وتتجاوز المليوني مشاهدة في أسبوع واحد (فيديو)
0
أخبار دولية
2022-12-22
زيلينسكي أمام الكونغرس: المساعدة الأميركية لأوكرانيا استثمار في الامن العالمي
أخبار دولية
2022-12-22
زيلينسكي أمام الكونغرس: المساعدة الأميركية لأوكرانيا استثمار في الامن العالمي
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
13:40
مواجهة بين لبنان وأوكرانيا ضمن مسابقة Davis Cup بالتنس
رياضة
13:40
مواجهة بين لبنان وأوكرانيا ضمن مسابقة Davis Cup بالتنس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
أكثر من ٤٠ من نجوم العالم العربي على مسرح واحد…فما المناسبة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:39
أكثر من ٤٠ من نجوم العالم العربي على مسرح واحد…فما المناسبة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
هل ستنجح بكركي في للملمة البيت الداخلي تمهيدا لملمة البيت الوطني ؟
تقارير نشرة الاخبار
13:33
هل ستنجح بكركي في للملمة البيت الداخلي تمهيدا لملمة البيت الوطني ؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الحزب في الرابية عشية الذكرى ال١٧ للتفاهم
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الحزب في الرابية عشية الذكرى ال١٧ للتفاهم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
رئيس لجنة الصداقة الاميركية اللبنانية في الكونغرس للـLBCI: منح لبنان اعفاءات من قانون قيصر بحاجة للدراسة مطولًا
تقارير نشرة الاخبار
13:29
رئيس لجنة الصداقة الاميركية اللبنانية في الكونغرس للـLBCI: منح لبنان اعفاءات من قانون قيصر بحاجة للدراسة مطولًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
صيرفة خلقت بلبلة
تقارير نشرة الاخبار
13:28
صيرفة خلقت بلبلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
العام الدراسي رهينة عقد جلسة حكومية
تقارير نشرة الاخبار
13:26
العام الدراسي رهينة عقد جلسة حكومية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
البنك الدولي ينعى قرض الكهرباء .. تنفيذ الإصلاحات أولاً
تقارير نشرة الاخبار
13:26
البنك الدولي ينعى قرض الكهرباء .. تنفيذ الإصلاحات أولاً
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
دوكان عرض وفياض ملف الطاقة وكيفية زيادة ساعات التغذية... ماذا في التفاصيل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:26
دوكان عرض وفياض ملف الطاقة وكيفية زيادة ساعات التغذية... ماذا في التفاصيل؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
امن وقضاء
03:11
بيان جديد لحاكم مصرف لبنان حول Sayrafa
امن وقضاء
03:11
بيان جديد لحاكم مصرف لبنان حول Sayrafa
2
امن وقضاء
09:06
إنخفاض بأسعار المحروقات...
امن وقضاء
09:06
إنخفاض بأسعار المحروقات...
3
امن وقضاء
02:14
جدول جديد لأسعار المحروقات...
امن وقضاء
02:14
جدول جديد لأسعار المحروقات...
4
اقتصاد
15:16
إقفال فروع fransabank كافة يوم غد الجمعة..
اقتصاد
15:16
إقفال فروع fransabank كافة يوم غد الجمعة..
5
حال الطقس
00:23
سلسلة من المنخفضات الجوية.. ثلوج وأمطار غزيرة
حال الطقس
00:23
سلسلة من المنخفضات الجوية.. ثلوج وأمطار غزيرة
6
أخبار سياسية
10:10
معلومات للـLBCI: الموفد الفرنسي بيار دويكان يتوجه خلال أيام إلى واشنطن للقاء مسؤولين في البنك الدولي وفي الخزانة الأميركية لمناقشة تمويل استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن لصالح لبنان وعلم أن تحرك دويكان أتى بطلب من الرئيس ماكرون
أخبار سياسية
10:10
معلومات للـLBCI: الموفد الفرنسي بيار دويكان يتوجه خلال أيام إلى واشنطن للقاء مسؤولين في البنك الدولي وفي الخزانة الأميركية لمناقشة تمويل استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن لصالح لبنان وعلم أن تحرك دويكان أتى بطلب من الرئيس ماكرون
7
تقارير نشرة الاخبار
13:28
صيرفة خلقت بلبلة
تقارير نشرة الاخبار
13:28
صيرفة خلقت بلبلة
8
صحف اليوم
00:02
البيطار الى إصدار مذكرات توقيف.. (الأخبار)
صحف اليوم
00:02
البيطار الى إصدار مذكرات توقيف.. (الأخبار)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store