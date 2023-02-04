وزير الزراعة للـLBCI: باخرة القمح ما زالت تخضع للفحوص وطالما ان النتائج غير مطابقة فلن تدخل الى البلاد شاء من شاء

وزير الصحة للـLBCI: لا رفع للدعم عن أدوية الامراض السرطانية ولا زيادة بالاسعار لأن الدعم سيبقى على الـ ١٥٠٠

وزير الصحة للـLBCI: لا رفع للدعم عن أدوية الامراض السرطانية ولا زيادة بالاسعار لأن الدعم سيبقى على الـ ١٥٠٠

ميشال معوض خلال مؤتمر الكتائب: لن أقبل أن تتحول المعركة الرئاسية الى معركة شخص بل هي معركة مشروع وأنا بتصرّف هذا المشروع