وزير الصحة للـLBCI: لا رفع للدعم عن أدوية الامراض السرطانية ولا زيادة بالاسعار لأن الدعم سيبقى على الـ ١٥٠٠

وزير الزراعة للـLBCI: باخرة القمح ما زالت تخضع للفحوص وطالما ان النتائج غير مطابقة فلن تدخل الى البلاد شاء من شاء

وزير الزراعة للـLBCI: باخرة القمح ما زالت تخضع للفحوص وطالما ان النتائج غير مطابقة فلن تدخل الى البلاد شاء من شاء

ميشال معوض خلال مؤتمر الكتائب: لن أقبل أن تتحول المعركة الرئاسية الى معركة شخص بل هي معركة مشروع وأنا بتصرّف هذا المشروع