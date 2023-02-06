حمية: لبنان على استعداد لوضع كافة ما لديه من إمكانات للتخفيف من تداعيات الزلزال على سوريا

انعقدت جلسة لمجلس الوزراء اليوم ٢٠٢٣/٢/٦، وكُلّف وزير الاشغال علي حمية التواصل مع وزيري النقل والصحة السوريين المهندس زهير خزيم والدكتور حسن الغباش، ونَقل إليهما التعازي باسم رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ومجلس الوزراء، وأكد على أن لبنان دولة وشعباً على اتم الاستعداد لتقديم كافة المساعدات الممكنة وضمن الإمكانات المتاحة في كل ما تطلبه الدولة السورية لمواجهة تداعيات الزلزال الذي ضرب الليلة الماضية شمالها ومناطق ودول أخرى ايضاً .



وفي هذا السياق ، أكد حميه أن لبنان كان وما زال وسيبقى يقف دائماً مع من وقف معه في أوقات الشدة، وخصوصا مع الشعب السوري الشقيق وكافة الدول الشقيقة والصديقة على حد سواء .



واشار الى ان " الدولة اللبنانية، تضع كافة ما يمكنها تقديمه من خبرات ودعم ميداني مطلوب من الأشقاء في سوريا في سبيل التخفيف من تداعيات هذه المأساة، سائلين المولى عز وجل بالرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين".