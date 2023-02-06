الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
جبل لبنان
14
o
متن
14
o
كسروان
14
o
الشمال
11
o
الجنوب
11
o
البقاع
4
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقة خاصّة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
جبل لبنان
14
o
متن
14
o
كسروان
14
o
الشمال
11
o
الجنوب
11
o
البقاع
4
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بري أبرق الى الرئيسين السوري والتركي معزياً بضحايا الزلزال
أخبار سياسية
2023-02-06 | 06:39
مشاهدات عالية
شارك
شارك
1
min
بري أبرق الى الرئيسين السوري والتركي معزياً بضحايا الزلزال
أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الرئيس السوري بشار الأسد معزياً بضحايا الزلزال الذي ضرب محافظات عدة.
وقال" ببالغ الحزن والمواساة واكبنا ولا زلنا النتائج الناجمة عن الزلزال المدمر الذي ضرب محافظات عدة في الجمهورية العربية السورية الشقيقة متسبباً بسقوط عدد كبير من الضحايا والجرحى ودماراً هائلاً في المنازل والمؤسسات والمنشآت".
واضاف "إزاء هذا المصاب الجلل أتقدم بإسمي الشخصي وبإسم الشعب اللبناني من سيادتكم ومن خلالكم بأسمى آيات العزاء لذوي الضحايا وبالدعاء للجرحى بالشفاء العاجل وللمفقودين الفرج ، وأنتهزها مناسبة لنعرب عن تضامننا ومؤازرتنا ووقوفنا الى جانب سوريا قيادة وحكومة وشعباً في هذه اللحظات العصيبة التي تستدعي حشداً إنسانيا عربياً ودولياً الى جانب سوريا في بلسمة جراحاتها".
كما ابرق الرئيس بري الى الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان معزياً وجاء في نص البرقية : "بإسمي وبإسم المجلس النيابي وبإسم الشعب اللبناني أتقدم من فخامتكم ومن خلالكم من ذوي الضحايا الذين سقطوا بفعل الزلزال الذي ضرب بعض المناطق والمدن التركية بأسمى آيات العزاء سائلين الله تعالى لهم الرحمة وللجرحى الشفاء العاجل وأن يمنحكم والشعب التركي الصديق القدرة على تجاوز التداعيات الأليمه لهذه الكارثة . "
آخر الأخبار
أخبار لبنان
أخبار سياسية
بري
ضحايا الزلزال
التالي
جعجع بعد الإجتماع الطارىء في معراب: نحن أمام مسرحية لحزب الله وحلفائه لإيصال مرشحهم للرئاسة ولن نقبل بمرشح "لا حول ولا قوة له" وبأن نمدد الأزمة 6 سنوات أخرى
حمية: لبنان على استعداد لوضع كافة ما لديه من إمكانات للتخفيف من تداعيات الزلزال على سوريا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحف اليوم
00:25
أوساط سياسية قريبة من بري لـ"الجمهورية": الأمور على مستوى الملف الرئاسي لا تزال مقفلة
صحف اليوم
00:25
أوساط سياسية قريبة من بري لـ"الجمهورية": الأمور على مستوى الملف الرئاسي لا تزال مقفلة
0
أخبار دولية
2023-02-03
توقف القطارات عن العمل خلال يوم إضراب جديد في بريطانيا
أخبار دولية
2023-02-03
توقف القطارات عن العمل خلال يوم إضراب جديد في بريطانيا
0
أخبار لبنان
2023-02-02
بري عرض الاوضاع العامة مع وزير الداخلية.. مولوي: الوضع الامني لا يزال متماسكاً وسيبقى متماسكاً بهمة القوى الأمنية
أخبار لبنان
2023-02-02
بري عرض الاوضاع العامة مع وزير الداخلية.. مولوي: الوضع الامني لا يزال متماسكاً وسيبقى متماسكاً بهمة القوى الأمنية
0
أخبار لبنان
2023-02-02
أبو فاعور للـLBCI: ليس لدى جنبلاط أي هدف سياسي خاص فيما يقوم به.. ومن الواضح ان بري يفضّل فرنجية ويدعم وصوله الى الرئاسة
أخبار لبنان
2023-02-02
أبو فاعور للـLBCI: ليس لدى جنبلاط أي هدف سياسي خاص فيما يقوم به.. ومن الواضح ان بري يفضّل فرنجية ويدعم وصوله الى الرئاسة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
امن وقضاء
07:50
مولوي يصدر تعميمين الى المحافظين كافة: اعلان حالة طوارئ بلدي وإجراء مسح بالأضرار الناتجة عن الهزة الأرضية التي ضربت لبنان
امن وقضاء
07:50
مولوي يصدر تعميمين الى المحافظين كافة: اعلان حالة طوارئ بلدي وإجراء مسح بالأضرار الناتجة عن الهزة الأرضية التي ضربت لبنان
0
أخبار سياسية
07:07
جعجع بعد الإجتماع الطارىء في معراب: نحن أمام مسرحية لحزب الله وحلفائه لإيصال مرشحهم للرئاسة ولن نقبل بمرشح "لا حول ولا قوة له" وبأن نمدد الأزمة 6 سنوات أخرى
أخبار سياسية
07:07
جعجع بعد الإجتماع الطارىء في معراب: نحن أمام مسرحية لحزب الله وحلفائه لإيصال مرشحهم للرئاسة ولن نقبل بمرشح "لا حول ولا قوة له" وبأن نمدد الأزمة 6 سنوات أخرى
0
أخبار سياسية
05:56
حمية: لبنان على استعداد لوضع كافة ما لديه من إمكانات للتخفيف من تداعيات الزلزال على سوريا
أخبار سياسية
05:56
حمية: لبنان على استعداد لوضع كافة ما لديه من إمكانات للتخفيف من تداعيات الزلزال على سوريا
0
امن وقضاء
05:34
هزة ارضية جديدة في تركيا بقوة 7.5 ريختر بحسب المرصد الاوروبي المتوسطي لرصد الزلازل وشعر بها اللبنانيون منذ بعض الوقت
امن وقضاء
05:34
هزة ارضية جديدة في تركيا بقوة 7.5 ريختر بحسب المرصد الاوروبي المتوسطي لرصد الزلازل وشعر بها اللبنانيون منذ بعض الوقت
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
2023-01-10
"لعبة خبيثة" تصممها عصابات السوق السوداء (الجمهورية)
صحف اليوم
2023-01-10
"لعبة خبيثة" تصممها عصابات السوق السوداء (الجمهورية)
0
أخبار سياسية
2023-01-29
باسيل: المنظومة تعرف جيدا من تريد رئيساً للجمهورية ونحن نعرف من يمثّلها ويشبهها ومن حقّنا وأقلّ واجباتنا اننا نرفضه واذا رفضناه نكون نحفظ الجمهورية وموقع الرئاسة
أخبار سياسية
2023-01-29
باسيل: المنظومة تعرف جيدا من تريد رئيساً للجمهورية ونحن نعرف من يمثّلها ويشبهها ومن حقّنا وأقلّ واجباتنا اننا نرفضه واذا رفضناه نكون نحفظ الجمهورية وموقع الرئاسة
0
آخر الأخبار
2023-02-04
التحكم المروري: جميع الطرقات من البقاع الغربي باتجاه النبطية وجزين وضمن طرقات شبعا سالكة
آخر الأخبار
2023-02-04
التحكم المروري: جميع الطرقات من البقاع الغربي باتجاه النبطية وجزين وضمن طرقات شبعا سالكة
0
فنّ
2023-02-05
حبيب نادين نسيب نجيم يعرض عليها الزواج: "قلت نعم" (فيديو)
فنّ
2023-02-05
حبيب نادين نسيب نجيم يعرض عليها الزواج: "قلت نعم" (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
امن وقضاء
08:06
المدير العام للطرق والمباني في وزارة الاشغال للـLBCI: انهيار صخري كبير نتيجة الهزة الأرضية أدى الى سقوط الطريق في الناقورة
امن وقضاء
08:06
المدير العام للطرق والمباني في وزارة الاشغال للـLBCI: انهيار صخري كبير نتيجة الهزة الأرضية أدى الى سقوط الطريق في الناقورة
0
خبر كاذب
04:11
بعد البلبلة حول عصابات سرقة بلباس الصليب الأحمر... كتانة يوضح للـLBCI
خبر كاذب
04:11
بعد البلبلة حول عصابات سرقة بلباس الصليب الأحمر... كتانة يوضح للـLBCI
0
أخبار لبنان
03:14
هل من امكانية حصول هزات ارتدادية اضافية؟
أخبار لبنان
03:14
هل من امكانية حصول هزات ارتدادية اضافية؟
0
رياضة
14:14
نهائي لبناني مثير بين الرياضي ودينامو في بطولة دبي الدولية لكرة السلة
رياضة
14:14
نهائي لبناني مثير بين الرياضي ودينامو في بطولة دبي الدولية لكرة السلة
0
أخبار دولية
14:10
مقاتلة أميركية تسقط منطاد التجسس الصيني... وبكين تعلق على الحادثة
أخبار دولية
14:10
مقاتلة أميركية تسقط منطاد التجسس الصيني... وبكين تعلق على الحادثة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
الإغتراب اللبناني قد يساهم في إعادة فتح مدارس جبيل الرسمية…
تقارير نشرة الاخبار
13:56
الإغتراب اللبناني قد يساهم في إعادة فتح مدارس جبيل الرسمية…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
في المونتفردي: "يا بتدفع ومنحميك يا ما بتدفع وبتقعد عالعتمة"
تقارير نشرة الاخبار
13:55
في المونتفردي: "يا بتدفع ومنحميك يا ما بتدفع وبتقعد عالعتمة"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
قطاع مولدات الكهرباء يتجه لتحصيل ضريبة الـ11 بالمئة
تقارير نشرة الاخبار
13:50
قطاع مولدات الكهرباء يتجه لتحصيل ضريبة الـ11 بالمئة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
القمح غير المطابق... حمولات لثلاث شركات فهل هي متورطة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:48
القمح غير المطابق... حمولات لثلاث شركات فهل هي متورطة؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
آخر الأخبار
20:33
هزة ارضية قوية شعر بها سكان لبنان مركزها تركيا مع ارتدادات قوية
آخر الأخبار
20:33
هزة ارضية قوية شعر بها سكان لبنان مركزها تركيا مع ارتدادات قوية
2
أخبار لبنان
06:13
وزير التربية: إقفال المدارس والثانويات والمهنيات ومؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة يوم الثلاثاء والأربعاء
أخبار لبنان
06:13
وزير التربية: إقفال المدارس والثانويات والمهنيات ومؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة يوم الثلاثاء والأربعاء
3
امن وقضاء
05:34
هزة ارضية جديدة في تركيا بقوة 7.5 ريختر بحسب المرصد الاوروبي المتوسطي لرصد الزلازل وشعر بها اللبنانيون منذ بعض الوقت
امن وقضاء
05:34
هزة ارضية جديدة في تركيا بقوة 7.5 ريختر بحسب المرصد الاوروبي المتوسطي لرصد الزلازل وشعر بها اللبنانيون منذ بعض الوقت
4
امن وقضاء
02:10
إنخفاض بأسعار المحروقات...
امن وقضاء
02:10
إنخفاض بأسعار المحروقات...
5
أخبار سياسية
13:28
الكتائبيون انتخبوا قيادتهم الحزبية.. كيف أتت النتائج؟
أخبار سياسية
13:28
الكتائبيون انتخبوا قيادتهم الحزبية.. كيف أتت النتائج؟
6
حال الطقس
13:23
تفاصيل العاصفة "فرح" من كفردبيان…
حال الطقس
13:23
تفاصيل العاصفة "فرح" من كفردبيان…
7
أمن وقضاء
02:36
بعد الهزة الارضية... لماذا اٌطلق النار في الهواء في بعض المناطق؟
أمن وقضاء
02:36
بعد الهزة الارضية... لماذا اٌطلق النار في الهواء في بعض المناطق؟
8
خبر كاذب
04:00
عن الهزة الارضية الكبيرة... لا تصدقوا هذه التكهنات والأقاويل
خبر كاذب
04:00
عن الهزة الارضية الكبيرة... لا تصدقوا هذه التكهنات والأقاويل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store