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المصارف تتجه الى الاقفال التام منتصف الاسبوع المقبل..
أخبار سياسية
2023-02-09 | 11:46
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المصارف تتجه الى الاقفال التام منتصف الاسبوع المقبل..
المصارف تتجه الى الاقفال التام منتصف الاسبوع المقبل..
ذكرت معلومات للـLBCI أن المصارف تتجه الى الاقفال التام منتصف الاسبوع المقبل، بعدما لمست لامبالاة مريبة حيال ما اعتبرته تطورات خطيرة ومشبوهة تهدّد القطاع بالانهيار.
وأشارت الى ان "هذا الموقف تبلور في مشاورات أجرتها المصارف مساء الاربعاء، وقررت على اثرها الانتقال من الاقفال الجزئي المنظّم الذي بدأته الاثنين الى الاقفال التام. وهذا يعني عملياً، وقف كل العمليات المصرفية التي كانت تجري في ظل الاقفال الجزئي، ومنها وقف عمل ماكينات السحب ATM، بما يعني وقف كل الخدمات المالية للافراد، بما فيها سحب الاموال وقبض الرواتب وسواها من الخدمات الضرورية. كما يعني ايضًا وقف العمل مع الشركات، ووقف فتح الاعتمادات للاستيراد، بما سيؤدي الى اضطراب اقتصادي كبير، وشلل شبه تام في كل القطاعات".
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