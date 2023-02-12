أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رعد: يريدون أن يحمّلوا المودعين الخسائر وأن يجنّبوا الدولة والمصارف منها

أخبار سياسية
2023-02-12 | 02:16
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رعد: يريدون أن يحمّلوا المودعين الخسائر وأن يجنّبوا الدولة والمصارف منها
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
رعد: يريدون أن يحمّلوا المودعين الخسائر وأن يجنّبوا الدولة والمصارف منها

اعتبر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن محور المشكلة بيننا وبين أعدائنا هي أننا نريدُ سلاماً وأمناً واستقراراً مع حفظٍ لكراماتنا وسيادةٍ في أوطاننا.

وخلال حفلٍ تأبينيّ أقيم بلدة الكفور الجنوبية وبمشاركة شخصيات وفعاليات وأهالي البلدة والقرى المجاورة قال رعد أننا في الإستحقاق الرئاسي نريد رئيساً للجمهورية "رَجُلاً" يستطيع أن يُجيب على الإتصالات، لكن يفعل ما يقرّره هو لمصلحة شعبه وبلده ، لا أن يتلقى التعليمات ليس من رؤساء بل من سفراء يتدخلون في شؤوننا ويوصون بتوصيات ويعطون التوجيهات لمسؤول هذه المؤسسة ولقائد هذا الجهاز ولهذا المعني.

وشدد على وجوب وضع حدٍّ لهذا التدخل إذا كنا نريد أن نحفظ بلادنا موحدةً معافاة من الآفات، داعياً إلى الإعتماد على أنفسنا دون قطع الطريق على كلّ صديق لنا في العالم.

وقال نحن ننفتح على الجميع لكن ننفتح ضمن الإحترام المتبادل وضمن حفظ السيادات والكرامات والمصالح المشتركة، وهذه هي الطريقة الصحيحة لحفظ بلدنا وتجاوز أزماتنا وللوقوف بكرامتنا في مواجهة المعضلات والتحديات .

وتابع، لقد خطَونا خطوات غير مدروسة وأوقعنا البلاد في أزمة دين في حين ان الغرب الذي كان يشجعنا ويمنّينا بالعسل أوقعنا في فخ الإستدانة وذهبنا لنستدين من الخارج من دون وعي وأفرغنا الخزينة وأصبحنا نستدين من جيوب المواطنين ومن ودائعهم، فصادرنا كل هذه الودائع حتى وصلت الفجوة الى ما بين ٦٠ و ٧٠ مليار دولار علينا ان نسددها، وهذه هي الأزمة الحقيقية الآن.

وإذ سأل النائب رعد عن كيفية وصول المودعين لحقوقهم وأشار الى التنظير الذي يمارسه البعض وبدعمٍ من الخارج من خلال رفع شعار "اتركوا المودعين" ودعوتهم الى تحميل المودعين ما يعبرون عنه بمسؤولية تصرفاتهم على قاعدة أنهم عندما أودعوا أموالهم في المصارف كانوا يبتغون الربح .

وقال: يريدون أن يحملوا المودعين الخسائر، وأن يجنّبوا تحميل الدولة والمصارف نصيبهم من الخسائر في هذه الأزمة .

آخر الأخبار

أخبار لبنان

أخبار سياسية

رعد

المصارف

LBCI التالي
معلومات للـLBCI: انتشال جثمان عليا زوجة ابراهيم خلف من تحت انقاض المبنى الذي كانت تقطنه العائلة في سامانداغ والعمل جار على انتشال جثمان ابراهيم فيما لا تزال الطفلة دينيز مفقودة
جدول جديد لأسعار المحروقات...
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
05:34

خلف: المصارف تعمل على صيغة تُجنّب المواطن الضرر

LBCI
أخبار لبنان
09:04

رعد: مصممون على انتخاب رئيس لجميع اللبنانيين يليق بتطلعاتهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-10

المصارف تتمسك بمواقفها...

LBCI
اقتصاد
2023-02-10

سلامة: مصرف لبنان رد كل أموال المصارف بالدولار ولا خطة لدولرة كلية للإقتصاد

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
07:12

معلومات للـLBCI: انتشال جثمان عليا زوجة ابراهيم خلف من تحت انقاض المبنى الذي كانت تقطنه العائلة في سامانداغ والعمل جار على انتشال جثمان ابراهيم فيما لا تزال الطفلة دينيز مفقودة

LBCI
أخبار سياسية
2023-02-10

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار سياسية
2023-02-09

المصارف تتجه الى الاقفال التام منتصف الاسبوع المقبل..

LBCI
أخبار سياسية
2023-02-08

وزارة الاقتصاد حددت اسعار الخبز...

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
10:08

قُطعت ساقاه في المكسيك... كلب مُرشح لنيل لقب "أفضل حيوان أليف في الولايات المتحدة" (صور)

LBCI
أخبار لبنان
2023-02-11

بعد المشاركة في أعمال الإغاثة في تركيا... ماذا قال أحد أعضاء فريق الصليب الأحمر اللبناني للـLBCI؟

LBCI
أخبار دولية
2023-02-08

زيلينسكي يؤكد أنه "إذا استولى الروس على باخموت فإنّهم سيرغبون في الذهاب أبعد من ذلك"

LBCI
اخبار البرامج
2023-01-02

انفلونزا تنتشر حالياً بيننا... عوارضها حادّة، كيف نعالجها؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:33

آخر المستجدات بشأن مصير اللبنانيين بعد زلزال تركيا وسوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:55

أربع ساعات من كهرباء الدولة يومياً تبشر بالقليل من الأمل .. ولكن!

LBCI
رياضة
14:14

حفل افتتاح حاشد لبطولة لبنان للكرة الطائرة في حامات

LBCI
أمن وقضاء
14:10

دخل لبنان خلسة واستأجر منزلا وحول غرفة الجلوس الى عيادة لمعاينة المرضى واجراء عمليات..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

بين اللامركزية الإدارية أو الفدرالية... أيهما أصلح للحكم؟

LBCI
أخبار لبنان
13:50

هذا ما أوضحه الدكتور حسام الشرقاوي عن وصول المساعدات إلى سوريا

LBCI
رياضة
13:42

حادثٌ في قطر يودي بحياة اللبناني سائق الدراجات الهوائية ديب عكاوي

LBCI
أخبار لبنان
13:27

بترا خوري: الناس الآن أكثر عرضة للتلوث بالكوليرا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

هل ستنعقد الجلسة التشريعية أم ستطير بفعل الخلافات القائمة؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر كاذب
17:30

خبر عن انفجار على طريق ضهر البيدر واغتيال شخصية مهمة... ما صحّته؟

LBCI
أمن وقضاء
14:10

دخل لبنان خلسة واستأجر منزلا وحول غرفة الجلوس الى عيادة لمعاينة المرضى واجراء عمليات..

LBCI
امن وقضاء
07:12

معلومات للـLBCI: انتشال جثمان عليا زوجة ابراهيم خلف من تحت انقاض المبنى الذي كانت تقطنه العائلة في سامانداغ والعمل جار على انتشال جثمان ابراهيم فيما لا تزال الطفلة دينيز مفقودة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:55

أربع ساعات من كهرباء الدولة يومياً تبشر بالقليل من الأمل .. ولكن!

LBCI
أخبار لبنان
05:19

محمد هدبا للـ LBCI:...ما في دقيقتين وانهار الدرج

LBCI
رياضة
13:42

حادثٌ في قطر يودي بحياة اللبناني سائق الدراجات الهوائية ديب عكاوي

LBCI
أخبار دولية
08:09

وصول اكبر طائرة في العالم تحمل معدات ومساعدات سعودية لدعم السلطات التركية

LBCI
حال الطقس
01:44

تقلبات جوية ضعيفة بين اليوم ومنتصف الاسبوع

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة